Nel Lazio si nascondono luoghi segreti fuori dai soliti itinerari: borghi, boschi, laghi e meraviglie naturali ancora poco conosciute.

Il Lazio non è soltanto Roma, borghi celebri e mete che affollano ogni guida turistica. Basta allontanarsi soltanto un po’ dagli itinerari più battuti per incontrare luoghi sorprendenti, spesso poco conosciuti persino da chi vive nella regione. Tra città abbandonate, boschi fiabeschi, laghi e misteriose cavità naturali, siamo andati alla scoperta di 7 posti fuori dai percorsi turistici comuni, perfetti per chi vuole scoprire un volto diverso del territorio.

Sette luoghi insoliti e un po’ segreti da scoprire nel Lazio

Partiamo dall’antica Monterano. Arroccata su una rupe di tufo, è uno dei più affascinanti paesi fantasma del Lazio. Tra le rovine spiccano il palazzo ducale e una spettacolare fontana progettata da Gian Lorenzo Bernini, che rendono il sito particolarmente scenografico.

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A circa 30 chilometri da Roma si apre questa impressionante cavità naturale: il Pozzo del Merro. Dall’alto appare come un imbuto largo circa 150 metri, che precipita per 80 metri prima di raggiungere uno specchio d’acqua sul fondo.

Per chi cerca un ambiente quasi fiabesco fatto di enormi massi vulcanici ricoperti di muschio, più di 30 specie di alberi e tronchi che possono raggiungere i 25 metri d’altezza, c’è invece il Bosco del Sasseto, ai piedi del Castello di Torre Alfina.

La curiosità sorprendente del Lago di Posta Fibreno, nella Valle di Comino, è un’isola galleggiante di circa 30 metri formata da radici, non ancorata al fondale e capace di spostarsi seguendo vento e correnti.

Sul Lago del Turano c’è da scoprire Antuni,un piccolo borgo medievale costruito su un promontorio quasi completamente circondato dall’acqua e collegato alla terraferma soltanto da una stretta lingua di terra.

Nei dintorni di Vetralla si nasconde un’antica città etrusca, Norchia, celebre per le numerose tombe scavate nelle pareti di tufo, alcune delle quali ricordano veri e propri templi.

Chiudono questo itinerario tra i luoghi meno battuti del Lazio le Gole del Farfa, un piccolo monumento naturale da non perdere, in provincia di Rieti.

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