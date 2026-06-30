Un itinerario in cinque tappe alla scoperta di angoli insoliti e oasi di pace nel cuore di Roma, perfetti per staccare la spina e sentirsi lontani dal caos urbano senza mai superare il Grande Raccordo Anulare.

Roma è una metropoli che corre, un museo a cielo aperto dove il traffico e il turismo di massa spesso dettano il ritmo delle giornate. Eppure, incastonati tra i palazzi e le grandi arterie stradali, esistono angoli di inaspettata quiete. Luoghi dove il rumore delle auto svanisce, l’aria si fa più leggera e si ha l’esatta sensazione di essere partiti per un viaggio lontano, pur restando rigorosamente all’interno del Grande Raccordo Anulare.

Se avete voglia di staccare la spina senza fare ore di coda in autostrada, ecco cinque passeggiate romane capaci di regalarvi una perfetta fuga urbana.

L’illusione della campagna inglese: Villa Torlonia e la Casina delle Civette

Nel cuore del quartiere Nomentano, Villa Torlonia offre molto più del classico parco pubblico. Passeggiando tra i suoi viali alberati, ci si imbatte in un mix eclettico di architettura neoclassica e stravaganze paesaggistiche che ricordano i giardini romantici d’oltremanica.

La vera perla è la Casina delle Civette. Con le sue vetrate colorate, le maioliche e le linee asimmetriche, sembra uscita da un villaggio fatato del Nord Europa o da un racconto dei fratelli Grimm. Un salto nel fantasy a due passi dalla Via Nomentana.

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Atmosfere d’altri tempi: Il Quartiere Coppedè

Non è un parco, ma camminare tra le sue strade isola completamente dal resto della capitale. Il Quartiere Coppedè (nel quartiere Trieste) è un esperimento architettonico unico al mondo, un groviglio di stili che spaziano dal Liberty al Gotico, fino al Barocco.

Superato il grande arco d’ingresso sotto il lampadario in ferro battuto, l’atmosfera cambia di colpo. Tra la Fontana delle Rane, il Palazzo del Ragno e i villini decorati, si ha l’impressione di passeggiare sul set di un film d’epoca o tra le pagine di un romanzo del primo Novecento.

Il fascino bucolico: Il Parco degli Acquedotti

Se cercate gli spazi sconfinati, il Parco degli Acquedotti (all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica) è la meta ideale. Qui la monumentale ingegneria romana si fonde con la natura incontaminata.

Camminare all’ombra dei giganteschi archi dell’Acquedotto Claudio, circondati da prati verdi, greggi di pecore al pascolo e pini domestici modellati dal vento, regala una sensazione tipicamente bucolica. Sembra di essere nella campagna laziale di due secoli fa, eppure la fermata della metropolitana è a pochissimi minuti a piedi.

Un tuffo nel Giappone d’Oriente: L’Orto Botanico e il Giardino Giapponese

Nel cuore di Trastevere, l’Orto Botanico di Roma è un’oasi di biodiversità che si estende sulle pendici del Gianicolo. Al suo interno si trova un angolo di pura contemplazione: il Giardino Giapponese, progettato dall’architetto Ken Nakajima.

Cascate, laghetti artificiali, piccoli ponti in legno e giochi d’acqua creano un ambiente zen dove il tempo sembra fermarsi. Durante la fioritura primaverile dei ciliegi (hanami) o con i colori caldi dell’autunno, l’illusione di trovarsi a Kyoto è totale.

La wilderness urbana: La Riserva Naturale di Monte Mario

Per chi cerca una passeggiata più selvaggia e dinamica, la Riserva Naturale di Monte Mario offre sentieri immersi nel verde che salgono fino al punto più alto di Roma.

Camminando tra boschi di lecci e sughere, ci si dimentica rapidamente di essere in una delle città più popolate d’Europa. Il premio finale è lo Zodiaco: da qui la vista spazia su tutta Roma, offrendo un panorama mozzafiato che permette di guardare la città dall’alto, osservandone il caos da una distanza privilegiata e silenziosa.