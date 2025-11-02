Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale.
Come da tradizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro sull’Altare della Patria e alle 9 ci sarà il Sorvolo delle Frecce Tricolori.
Nate nel 1961, le Frecce Tricolori sono ormai parte della tradizione del nostro Paese e rappresentano con fierezza l’Italia a livello internazionale.
L’orgoglio italiano nel mondo, sottolineano non a caso molti utenti riassumendo il sentimento che unisce gli abitanti dello Stivale quando si trovano al cospetto dei 10 aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Italia, la più numerosa al mondo.
Frecce Tricolori a Roma
Martedì 4 novembre 2025 sorvoleranno l’Altare della Patria intorno alle ore 09:00, prima delle cerimonie per la commemorazione dei caduti.