Il 4 novembre 2025 l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, orgoglio e partecipazione civica. A Roma, la giornata sarà arricchita da due momenti molto attesi: il sorvolo delle Frecce Tricolori e l’apertura gratuita dei musei statali.

Il 4 novembre ricorda l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti del 1918, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. È una data simbolica, che celebra l’unità nazionale e il sacrificio di chi ha difeso la patria.

Il tema scelto per il 2025 è “Difesa. La forza che unisce”, a sottolineare il ruolo delle Forze Armate come presidio di sicurezza, solidarietà e coesione tra i cittadini.

Cerimonie ufficiali nella Capitale

La giornata inizierà con la tradizionale deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Seguiranno momenti di commemorazione e partecipazione pubblica, con rappresentanze delle diverse forze armate, corpi civili e associazioni d’arma.

In tutta la città si terranno inoltre eventi, mostre e iniziative dedicate alla memoria e al servizio militare, con il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni locali.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori

Tra i momenti più attesi, il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” che tingerà il cielo di Roma con il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana.

Il passaggio degli aerei, visibile da gran parte del centro storico, offrirà uno spettacolo suggestivo e carico di emozione, simbolo di orgoglio e unità nazionale. Le Frecce Tricolori rappresentano da sempre uno dei volti più amati delle Forze Armate, capaci di unire precisione, arte del volo e spirito di squadra.

Musei e siti statali aperti gratuitamente

Come ogni anno, il Ministero della Cultura ha previsto l’apertura gratuita dei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali in occasione della Festa delle Forze Armate.

Sarà dunque un’occasione perfetta per coniugare la partecipazione alle cerimonie con la scoperta del patrimonio artistico e storico del Paese.

A Roma, tra i siti aperti gratuitamente, si prevedono il Colosseo, i Musei Capitolini, il Pantheon e il Castel Sant’Angelo, oltre a numerosi musei minori e aree archeologiche.