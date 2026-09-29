A Roma il 29 settembre, giorno di San Michele, segnava un nuovo inizio: cambiavano i ritmi del lavoro e si chiudevano accordi e pagamenti.

Oggi, 29 settembre, la Chiesa cattolica celebra i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, ma nella Roma di un tempo questa data aveva un peso che andava oltre il calendario religioso: per molte persone il giorno di San Michele segnava la fine di una fase e l’inizio di un’altra. Era, in un certo senso, il momento di voltare pagina e cominciare un nuovo anno. Ma perché proprio in questa data? La risposta si trova nel modo in cui si organizzavano la vita, il lavoro e gli impegni quotidiani.

Roma, il 29 settembre e la festa di San Michele, una soglia tra due stagioni che sembrava l’inizio di un nuovo anno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La festa di San Michele cade pochi giorni dopo l’equinozio d’autunno, quando le giornate iniziano ad accorciarsi. Nel mondo agricolo questo periodo segnava la conclusione di molti lavori legati alla stagione calda. Nelle campagne del Lazio e in generale dell’antico stato Pontificio, inoltre, coincideva anche con il ritorno delle greggi dai pascoli estivi.

LEGGI ANCHE: Le giornate si accorciano, a Roma il tramonto arriva sempre prima: cosa sta succedendo

Il 29 settembre diventava così una data facile da riconoscere per fare bilanci e preparare il ciclo successivo. Anche a Roma, città strettamente legata alle campagne circostanti, il calendario delle feste aiutava a scandire quello della vita pratica.

Il giorno di San Michele rappresentava dunque il termine fissato per pagamenti, affitti, contratti e altri accordi. Si chiudevano i conti in sospeso e se ne aprivano di nuovi. Questa funzione della ricorrenza, tra l’altro, è documentata in diverse tradizioni agricole europee: nei paesi anglofoni, per esempio, Michaelmas segnava la fine del raccolto e l’avvio di nuovi cicli di attività.

Si può dunque dire che il 29 settembre «iniziava un nuovo anno», un po’ come oggi consideriamo il mese intero di settembre come quello dell’avvio di una nuova stagione lavorativa…

@shutterstock

@shutterstock

Photo Credits: Shutterstock