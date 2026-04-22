Il 25 aprile a Roma, cosa fare tra eventi, cultura e gite: una giornata tra memoria, svago e tante cose da fare.

Il 25 aprile sta per arrivare e, come ogni anno, Roma si trasforma completamente,in una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano memoria storica, partecipazione collettiva e tempo libero, nella quale “cosa fare?” è una domanda che trova innumerevoli risposte. Quest’anno cade di sabato, ma la Festa della Liberazione diventa sempre anche l’occasione perfetta per vivere la città tra eventi all’aperto, iniziative culturali e momenti di svago, oppure per organizzare una gita fuori porta.

25 aprile a Roma, cosa fare? Le Cerimonie Ufficiali

Andiamo con ordine e partiamo dalle Cerimonie Ufficiali. Le celebrazioni istituzionali rappresentano il cuore simbolico della giornata. I principali appuntamenti si svolgono in luoghi fortemente legati alla memoria della Resistenza, come le Fosse Ardeatine, Porta San Paolo e l’Altare della Patria. Qui si terranno deposizioni di corone, letture e momenti pubblici di riflessione aperti anche ai cittadini. Un modo concreto per ricordare gli eventi che hanno segnato Roma tra il 1943 e il 1945.

LEGGI ANCHE:– Ponte del 25 aprile, a due ore da Roma un evento che cambia il volto di un borgo

Festa della Resistenza alla Garbatella

Dal 23 al 26 aprile la Garbatella ospita uno degli eventi più partecipati: la Festa della Resistenza. Un programma fitto di incontri, cinema, teatro e dibattiti che raccontano la Liberazione attraverso linguaggi contemporanei. Spazio anche ai più giovani, con laboratori e attività didattiche. Il 25 aprile coincide con la giornata conclusiva, ideale per immergersi nell’atmosfera del quartiere.

Giornata Mondiale della Terra a Villa Borghese

A Villa Borghese si chiude il Villaggio per la Terra, uno degli eventi più grandi dedicati all’ambiente. Tra il Galoppatoio e il Pincio, il pubblico può partecipare gratuitamente a talk, spettacoli e attività sportive. Presenti anche aree tematiche come il Villaggio della Scienza e il Parco della Biodiversità, con enti di ricerca e istituzioni coinvolte.

25 aprile a Roma, cosa fare? Ingresso gratuito e aperture speciali in alcuni musei e siti archeologici

Il 25 aprile è anche una giornata perfetta per la cultura: molti musei e siti archeologici aprono gratuitamente o con eventi speciali. Tra questi le Terme di Caracalla, l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia. Non mancano visite guidate, mostre sulla Resistenza e attività per famiglie, organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina.

Concerto per la Festa di Liberazione “Liberi di gridare la pace”

La musica accompagna le celebrazioni con concerti diffusi in tutta la città. Tra questi spicca “Liberi di gridare la pace” alla libreria Todomodo, ma gli appuntamenti sono anche all’Auditorium, alla Casa del Jazz e al Teatro Brancaccio.

Photo Credits: Shutterstock