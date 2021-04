25 Aprile, come fare la grigliata perfetta? I consigli da seguire e la Special Box di Eataly

Per una grigliata perfetta serve seguire regole precise: a darcele è Eataly, che con i suoi cinque consigli ci aiuterà a rendere ancora più speciale ogni nostro barbecue!

Il 25 Aprile è spesso sinonimo di festa insieme ad amici e famiglia, spesso per un picnic o un bel barbecue: ma sapete quali sono le regole per una grigliata perfetta? Sembra scontato, ma il rischio di rovinare tutto è sempre dietro l’angolo. Quindi, per celebrare al massimo la Festa della Liberazione, non dobbiamo far altro che seguire alcuni semplici consigli.

Siete alla ricerca di consigli per una grigliata del 25 aprile perfetta? Niente paura! A darceli è Eataly. Foto: Eataly

25 aprile 2021: perché non festeggiare la Liberazione con una grigliata perfetta?

Andiamo con ordine. Per festeggiare il 25 aprile 2021, innanzitutto, c’è da seguire le regole: che siano ordinanze o regolamenti condominiali, l’importante è rispettare sempre gli altri ed evitare gli assembramenti. E magari riusciremo anche a ricreare quell’atmosfera tipica di una giornata all’area aperta, approfittandone per stare insieme alle persone che più amiamo.

Ebbene, proprio come è successo a Pasquetta, perché non dedicare anche il 25 aprile ad una grigliata perfetta da organizzare in giardino, sul terrazzo o sul balcone di casa? Una arrostita un po’ insolita, ma sicuramente piena di gioia e speranza per il prossimo futuro!

25 Aprile: i consigli di Eataly per la grigliata perfetta

Se per il prossimo 25 aprile volete preparare una grigliata perfetta, sappiate che a darci i suoi preziosi consigli arriva Eataly, con i suoi 5 regole preziose per fare una bella figura insieme alle persone che la trascorreranno con noi!

Regola 1: Organizzazione

Sembra scontato ma non lo è: il prossimo 25 aprile cercate di essere completamente organizzati per dar vita a una grigliata perfetta. Innanzitutto, accendete il barbecue per tempo, al fine di dare alla carbonella un calore omogeneo. Poi, tenete la carne, il pesce, le verdure o tutto ciò che volete arrostire a temperatura ambiente per almeno un’ora per evitare sbalzi che potrebbero verificarsi qualora gli ingredienti siano freddi di frigorifero.

Ma, soprattutto, fate attenzione agli utensili: teneteli a portata di mano per evitare di perdere tempo inutile alla loro ricerca (con conseguente pericolo di rovinare la cottura).

Regola 2: Materie Prime di Qualità

Anche la seconda regola di Eataly sembra scontata ma non lo è. Per una grigliata è necessario utilizzare sempre materie prime di altissima qualità. Che preferiate grigliare delle bistecche o delle salsicce, delle zucchine o dei bei tranci di pesce spada, l’importante è scegliere roba buona. A volte per risparmiare pochi euro si rischia un risultato deludente capace di rovinare tutto!

Regola 3: attenzione a condimenti e marinatura

La terza regola di Eataly per una grigliata perfetta da organizzare il prossimo 25 aprile è di utilizzare erbe aromatiche, sali e spezie per personalizzare i vostri piatti!

Anche la marinatura è molto importante: deve essere composta da un mix di base grassa (olio), acida (aceto o limone) e aromi (sali, erbe aromatiche, spezie). Pesce e carni bianche ne beneficeranno e in cottura non si riveleranno troppo secchi!

Regola 4: il calore della griglia

La quarta regola di Eataly per una grigliata perfetta riguarda il calore della griglia: va tenuto costante! Se siete bravi a gestire la brace, potete addirittura creare più zone dalla diversa intensità di calore, al fine di poter gestire diverse cotture contemporaneamente!

Un consiglio extra: dotatevi di un termometro, si rivelerà un compagno prezioso! Ad esempio pollo e maiale vanno cotti a 75 gradi, mentre il manzo può andare dai 61 (se lo preferite al sangue) ai 78 (se lo amate ben cotto).

Regola 5: fate riposare la carne

La quinta regola di Eataly non la conoscono tutti, ma è molto importante: dopo la cottura fate riposare la carne per qualche minuto prima di servirla. In questo modo, i succhi presenti al suo interno si concentreranno e la renderanno più gustosa!

Grigliata del 25 aprile perfetta? Ecco la special Box di Eataly

Ora che sapete tutte le regole per passare il 25 aprile preparando una grigliata perfetta, sappiate che per l’occasione Eataly ha pensato ad una special box grigliata fatta apposta per voi!

Ideata da Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma, apposta per il 25 aprile 2021, la box comprende un menù davvero ghiotto! Al suo interno troverete i prodotti della tradizione e tutto il necessario per una grigliata dal sapore unico!

Nel box, per una persona, c’è tutto quello che serve alla vostra grigliata: antipasti, quattro deliziosi tagli di carne (salsiccia, capocollo, sovracoscia di pollo, fracosta di Fassona), salse, contorno e dolce! Qui trovate il menù completo!

Da prenotare sul sito ufficiale entro giovedì 22 aprile, la Special Box Grigliata di Eataly costa 38 € e potrà essere ritirata tra le ore 10 e le ore 20 di sabato 24 aprile presso la Gastronomia di Eataly Roma, in Piazzale XII Ottobre 1492 (Metro B – Fermata Piramide). Ogni due box ordinate, Eataly vi regalerà una bottiglia di vino!

Foto: Eataly