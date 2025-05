Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno 2025, l’ingresso a musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali sarà gratuito in tutta Italia. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, celebra uno dei momenti più significativi della storia del nostro Paese, offrendo a tutti la possibilità di scoprire e riscoprire il patrimonio artistico e culturale nazionale.

La gratuità si applica a tutti i luoghi statali della cultura: dai grandi musei come gli Uffizi di Firenze, il Colosseo e il Foro Romano a Roma, la Reggia di Caserta, fino a siti meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, come i parchi archeologici, le gallerie e i musei regionali.

Il 2 giugno non è solo una ricorrenza civile, ma un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini all’arte e alla storia, valorizzando il senso di identità e appartenenza. L’ingresso gratuito consente a famiglie, studenti, turisti e curiosi di tutte le età di vivere una giornata all’insegna della cultura, senza barriere economiche.

Cosa visitare a Roma

Roma, cuore delle celebrazioni della Festa della Repubblica, offre un’ampia scelta di luoghi straordinari da visitare gratuitamente:

Colosseo, Foro Romano e Palatino – Il simbolo per eccellenza della Capitale e della romanità.

– Il simbolo per eccellenza della Capitale e della romanità. Galleria Borghese – Una delle collezioni d’arte più ricche d’Italia, immersa nel verde di Villa Borghese. (Prenotazione obbligatoria)

– Una delle collezioni d’arte più ricche d’Italia, immersa nel verde di Villa Borghese. (Prenotazione obbligatoria) Museo Nazionale Romano (sedi di Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi e Palazzo Altemps)

(sedi di Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi e Palazzo Altemps) Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo – Una fortezza ricca di storia e affacciata sul Tevere.

– Una fortezza ricca di storia e affacciata sul Tevere. Pantheon – Ora monumento statale, è visitabile gratuitamente durante le giornate dedicate (verificare modalità di accesso).

– Ora monumento statale, è visitabile gratuitamente durante le giornate dedicate (verificare modalità di accesso). Museo dell’Alto Medioevo e Museo delle Civiltà all’EUR

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) – Per gli amanti dell’arte dell’Ottocento e Novecento.

Si consiglia di verificare sul sito ufficiale del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) o su quelli dei singoli musei orari di apertura, modalità di accesso, eventuali prenotazioni obbligatorie e regolamenti specifici. In alcune strutture, infatti, l’afflusso potrebbe essere regolato per motivi di sicurezza o per la tutela del patrimonio.