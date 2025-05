Il 2 giugno è una data importante per l’Italia: si celebra infatti la Festa della Repubblica, giorno in cui nel 1946 si svolse il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Essendo una festa nazionale, comporta alcune variazioni nella normale operatività di servizi e uffici, comprese le banche. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi.

Le banche sono aperte il 2 giugno?

No, le banche non sono aperte il 2 giugno. Trattandosi di una giornata festiva a livello nazionale, gli istituti bancari restano chiusi su tutto il territorio italiano. Questo significa che:

Le filiali non effettuano apertura al pubblico .

. Non è possibile recarsi in banca per operazioni allo sportello.

Anche il servizio clienti di molte banche potrebbe non essere attivo o avere orari ridotti.

Tuttavia, restano disponibili:

Sportelli bancomat (ATM) per prelievi e operazioni automatiche.

per prelievi e operazioni automatiche. Servizi online e mobile banking, per gestire conti e operazioni standard in autonomia.

Si possono fare bonifici il 2 giugno?

Sì, è possibile inserire un bonifico, ma non verrà eseguito lo stesso giorno.

Il 2 giugno, essendo un giorno festivo, le operazioni bancarie che richiedono l’intervento del sistema interbancario (come i bonifici ordinari SEPA) non vengono processate. In concreto:

Puoi inserire l’ordine di bonifico online o tramite app.

online o tramite app. Il bonifico verrà processato nel primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 3 giugno 2025 (dato che il 2 giugno 2025 cade di lunedì).

Per i bonifici istantanei, invece, non ci sono interruzioni: se il tuo istituto supporta il bonifico SEPA istantaneo e anche la banca destinataria lo accetta, il trasferimento avviene comunque in tempo reale, anche durante i giorni festivi.