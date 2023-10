Sabato Blu è la giornata di mobilitazione collettiva aperta a tutti dedicata al trekking urbano: tutti i dettagli per Roma Capitale

Roma Capitale ha aderito alla giornata di mobilitazione collettiva a cui tutti possono partecipare che prende il nome di Sabato blu. Il primo giorno utile per aderire è il 14 ottobre 2023: saranno disponibili 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio, con l’obiettivo di scoprire la città eterna e fare attività fisica.

14 ottobre trekking urbano Roma, tutti i dettagli sulla giornata del camminare

Il 14 ottobre 2023 avrà luogo il sabato blu a Roma, la Capitale, infatti, ha aderito alla XI Giornata nazionale del camminare di FederTrek, associazione che dal 2010 promuove l’escursionismo come conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente.

Per il sabato blu sono previsti quindici percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio, in cui i volontari dell’associazione accompagneranno i partecipanti alla scoperta di punti meravigliosi della città con il fine di scoprirla, migliorare la qualità ambientale e ridurre le emissioni degli agenti atmosferici inquinanti.

E’ stata scelta l’attività del camminare poiché è a impatto zero e dunque porta grandi benefici alla nostra salute, riduce l’ansia e lo stress ed è un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile.

14 ottobre sabato blu Roma: 15 percorsi tematici, cosa sapere

Saranno 15 i percorsi tematici a disposizione per tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa del sabato blu. Per farlo, bisognerà entrare sul sito sabatoblu.roma.it, dove è disponibile una mappa con il tracciato e le caratteristiche, incluso il calcolo delle emissioni di CO2 che si possono risparmiare se si rinuncia all’uso dei mezzi di trasporto pubblici o privati.

Il presidente nazionale di FederTrek Alessandro Piazzi ha riferito che il “Sabato Blu” è anche un incentivo per creare i propri percorsi pedonali, veri e propri come se fossero dei sentieri urbani ideati da ognuno dei partecipanti affinché si raggiungano luoghi di interesse come ospedali, scuole, biblioteche e uffici comunali con modalità alternative alla mobilità automobilistica.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi ha affermato “Abbiamo voluto istituire il Sabato Blu con l’obiettivo di promuovere un evento di partecipazione collettiva e di sensibilizzazione sull’importanza che i nostri comportamenti hanno per il miglioramento delle qualità ambientali della città e per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici – ha aggiunto –Camminare significa anche riappropriarsi della città, un’attività a impatto zero che ha ricadute positive sulla salute e che si integra con le azioni volte a promuovere la mobilità sostenibile”.

