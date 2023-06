L’attesa è finita: la stazione Val D’Ala dal 12 giugno 2023 è tornata al servizio dei cittadini, tutti i dettagli

Sono passati 10 anni dalla chiusura della stazione Val D’Ala che dal 12 giugno 2023 è tornata al servizio dei turisti e cittadini. Per adesso sono dodici i collegamenti messi a disposizione dei passeggeri dal lunedì al venerdì e sei il sabato. A partire dal 26 giugno, si aggiungeranno, dal lunedì al venerdì, due collegamenti per la stazione Tiburtina.

Stazione Val D’Ala: nuovi collegamenti e aggiornamenti

Più 100mila persone potranno usufruire della fermata Val D’Ala, per non parlare di oltre 35mila che potranno accedervi a piedi. Il quadrante interessato è quello della zona Montesacro-Conca D’Oro: i passeggeri potranno contare di diversi snodi per muoversi dentro e fuori il territorio laziale. Per Val D’Ala passeranno i treni da e verso Tiburtina e i treni FL2 per raggiungere Tivoli e Avezzano.

L’intervento rientra nella programmazione condivisa tra Regione Lazio e RFI nell’ambito dell’Accordo Quadro Servizi Ferroviari – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Trasporti e Tutela del Territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – Potenziare il trasporto pubblico, in particolare quello su ferro, deve essere obiettivo fondamentale per tutti. La Regione Lazio a fine maggio ha approvato una delibera che ha destinato 240 milioni di euro al trasporto urbano di Roma Capitale e continua nel suo impegno per il miglioramento e potenziamento del trasporto ferroviario regionale.

Nella nota, scritta dal presidente della commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci, si legge: “Una notizia molto positiva e tanto attesa dai residenti del quartiere di Conca D’Oro-Nuovo Salario e da tutti i cittadini del Municipio III – aggiunge – che avranno di nuovo a disposizione un collegamento con la stazione Tiburtina e uno snodo fondamentale per raggiungere Tivoli e Avezzano grazie ai treni della FL2 Roma che circoleranno sulla linea. Il III Municipio, nel corso di questi anni, ha continuato a lavorare, in collaborazione con il dipartimento Mobilità, alla realizzazione di una serie d’interventi per favorire lo scambio intermodale tra bus e treno e migliorare l’accessibilità.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero stati introdotti nelle vicinanze della stazione dei nuovi capolinea delle linee Atac 83 (val Sabbia-Partigiani), 311 (val Sabbia-Rebibbia), 336 (Val D’Ala-Quarrata).

