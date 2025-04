Il 1 maggio siete a Roma e non sapete cosa fare? Ecco alcuni degli eventi per grandi e piccoli in arrivo nella Capitale

Il 1° maggio è una giornata di festa, celebrata in molti Paesi del mondo come la Festa dei Lavoratori. Non si lavora e si onorano i diritti di chi lavora, facendo riferimento alla battaglia per la riduzione della giornata lavorativa a otto ore, iniziata negli Stati Uniti nel XIX secolo. Oltre ad essere un giorno di riflessione è anche un modo per trascorrere del tempo in compagnia di amici e parenti, facendo attività di vario tipo. A Roma sono tanti gli eventi organizzati. Scopriamoli.

Cosa fare il 1° maggio a Roma

Ancora indecisi su cosa fare il 1° maggio? Ecco alcuni degli eventi a Roma.

L’appuntamento per eccellenza a Roma è senza dubbio il concerto del 1° maggio, nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 gli artisti si susseguiranno sul palco. Un elemento inedito e coinvolgente di questa edizione sarà la presenza di Vincenzo Schettini, il celebre professore star dei social con milioni di follower della pagina “La Fisica Che Ci Piace”. Schettini si affiancherà a Noemi, Ermal Meta e BigMama, conduttori di questa edizione.

ELETTROGUSTO è il nuovo evento che fonde musica elettronica, cultura gastronomica e artigianato urbano, nella suggestiva cornice storica e rigogliosa di Ripa Grande, nel cuore pulsante di Trastevere.

Una vera e propria oasi metropolitana dove il tempo rallenta, la musica accompagna e la bellezza si respira. Dalle 10 del mattino alle 22, un’intera giornata immersiva che celebra l’eleganza underground e l’autenticità contemporanea, offrendo un’esperienza trasversale e coinvolgente.

Dal 1° al 4 maggio 2025 torna la 123° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, che avrà come tema “L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta” e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni.

Altri appuntamenti

A partire da fine aprile è possibile tornare a visitare il Roseto comunale tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 19.30, fino al 15 giugno. Il giardino, nella parte più ampia, ospita rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. In alcuni casi si tratta di specie che risalgono anche a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute.

Per la Festa del Primo Maggio il TTS Food ha organizzato una Special Edition nel cuore di Roma a due passi dall’Appia Antica, all’interno di un meraviglioso Parco immerso nella natura e circondato da colline e da antichi acquedotti Romani: Appia Joy Park. La festa inizierà alle ore 11:00 del 1° maggio e proseguirà tutti i giorni dalle 11:00 alle 24:00 fino a domenica 4 maggio. Non solo street food di qualità, le attrazioni saranno tantissime: Parco Avventura; Mostra dei Dinosauri (altezze reali); La Casa delle Farfalle; Mercatino Vintage.

