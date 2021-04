1 Maggio 2021: cosa si festeggia, cosa si mangia e cosa si può fare a Roma

1 maggio 2021: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla festa dei lavoratori. Tra storia, curiosità ed eventi: ecco la nostra guida completa

Ogni anno, nel giorno del 1 maggio, si celebra la Festa dei Lavoratori. Una giornata importantissima, della quale però non tutti conoscono le origini. E voi? Vi siete mai chiesti cosa si festeggia di preciso? E cosa si mangia tradizionalmente? E, se siete a Roma, cosa si può fare per il 1 maggio 2021, anche in zona gialla?

LEGGI ANCHE – Picnic a Roma, dove andare? Le ville e i parchi

1 maggio 2021: perché si festeggia e quali sono le vere origini di questa celebrazione? Foto: Shutterstock

1 maggio 2021: cosa si festeggia e come nasce la Festa dei Lavoratori

Andiamo con ordine. La Festa dei Lavoratori nasce a Parigi in una data precisa: il 20 luglio del 1889. Si tratta di un’idea lanciata dal congresso della Seconda Internazionale, durante le stesse riunioni nelle quali si stabilì che bisognasse lottare a tutti i costi per chiedere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa a otto ore.

In ogni caso, la data del 1 maggio fu scelta per celebrare i lavoratori e ricordare quando, nel 1886, una manifestazione operaia a Chicago venne repressa nel sangue, con tanto di impiccagione di otto operai anarchici. La protesta era durata tre giorni e si concluse con una vera e propria battaglia tra manifestanti e polizia, per un totale di 11 morti.

In Italia, la festa del 1 maggio cominciò ad essere festeggiata nel 1891 da ambienti vicini all’area socialista, senza però mai essere davvero istituzionalizzata. Nei primi anni del Novecento, il 1 maggio si caratterizza anche per la rivendicazione di altre cause, quali il suffragio universale, la lotta contro il colonialismo e contro la partecipazione dell’Italia alla guerra mondiale.

Il fascismo, nel 1923, si pose del tutto contro il Primo Maggio per via delle origini socialiste delle celebrazioni, proibendo ogni festeggiamento in quella giornata e anticipando la festa dei lavoratori al 21 aprile, giorno del Natale di Roma. Dopo la caduta del fascismo, la Festa del Lavoro venne di nuovo spostata alla sua storica data del 1 maggio e, dal 1947, divenne ufficialmente festa nazionale.

Il fatto che in Italia si festeggi il 1 maggio dal 1891, però, fa sì che nel 2021 ricorra il 130° anniversario della sua celebrazione.

In Italia, il 1 maggio è festa nazionale a partire dal 1947. Le sue celebrazioni risalgono però al 1891. Foto: Shutterstock

Il 1 Maggio nell’Antica Roma: Laralia e Maiae

Anche nell’Antica Roma il 1 maggio aveva un certo significato, seppure del tutto diverso e scollegato dalla festa dei lavoratori.

Il Primo maggio corrispondeva infatti alle Laralia, ovvero delle festività in onore dei Lari, le divinità familiari che rappresentavano gli spiriti protettori degli antenati defunti. Le Laralia venivano celebrate con piccole cappelle rustiche erette ai crocicchi delle vie, dove i contadini svolgevano alcuni riti sacrificali.

Inoltre, il giorno del Primo maggio era dedicato alla dea della fecondità e del risveglio della natura in primavera Maia e alla sua festa (Maiae). Secondo la tradizione, ogni 1 maggio i sacerdoti del Dio Vulcano, offrivano in sacrificio a Maia una scrofa gravida, in modo che anche la terra fosse gravida di frutti.

1 maggio, cosa si Mangia: la tradizione romana

Nella tradizione romana 1 maggio oggi vuol dire soprattutto una cosa: fave e pecorino! Si tratta di un abbinamento che da sempre accompagna il cosiddetto “maggetto” romano, ovvero la tradizionale gita fuori porta che si usa fare nel giorno della festa dei lavoratori.

L’abbinamento non può assolutamente mancare sulle tavole romane, in quanto riesce ad unire la freschezza della fave, legume primaverile per eccellenza, alla dolce sapidità del pecorino ‘con la lacrima’, quello poco stagionato e quindi ancora molto aromatico.

Le fave, ricordiamoci, devono essere freschissime. E per capire se lo sono davvero esiste un trucco: se provate a spezzare un baccello in due, il suono prodotto deve essere quello di uno schiocco. Per il resto, sgusciatele solo al momento dell’effettiva consumazione. Oltre ad essere un bel rito, permetterà che non perdano la loro tenerezza.

Quanto al pecorino, invece, alimento per eccellenza dei legionari prima di una battaglia, soltanto scegliendone uno non troppo piccante potremo godere al meglio di questa tradizione romana. Pronti a scagliare il formaggio e a sgranare le fave?

A Roma Primo Maggio è sinonimo di Fave e Pecorino! Foto: Shutterstock

1 Maggio 2021: cosa fare a Roma

Per il 1 maggio 2021, saremo in zona gialla. Pertanto, se la ‘gita fuori porta‘ sarà possibile soltanto con gli opportuni accorgimenti, dovremo rinunciare ancora al ‘concertone’ organizzato da CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni. Tuttavia, per quest’anno,l’evento si terrà comunque. Non a San Giovanni ma all’Auditorium ‘Parco della Musica’.

Lo show sarà purtroppo ancora senza pubblico, quindi solo un evento da guardare in diretta tv e streaming, dato che sarà trasmesso su Rai Tre sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e poi dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Ospite d’onore sarà ancora una volta Noel Gallagher. L’ex Oasis, dopo l’esibizione del 2019, tornerà ad esibirsi nella maratona musicale romana.

Concerto 1 maggio 2021 Roma: l’elenco completo degli artisti

La line-up, tuttavia, quest’anno è davvero ricca, ecco l’elenco completo di chi si esibirà:

Fedez

Francesca Michielin

Colapesce e Dimartino

Madame

LP

Balthazar

Bugo

Gaia Gozzi

Max Gazzè con la Magical Mystery Band

Extralisci

Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote

Michele Bravi

La rappresentante di lista

Motta

Piero Pelù

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

The Zen Circus

Margherita Vicario con l’Orchestra multietnica di Arezzo

Alex Britti e Flavio Boltro

Après la Classe & Sud Sound System

Edoardo Bennato

Chadia Rodriguez ft Federica Carta

Coma_cose

Enrico Ruggeri

Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara

Fasma

Folcast

Francesco Renga

Ginevra

Gio Evan

Il tre

L’orchestraccia

Mara Sattei

Modena City Ramblers

Nayt

Noel Gallagher

Noemi

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Oltre ai big, sul palco della Cavea saliranno anche i vincitori del contest per emergenti legato al Concertone 1MNext, Cargo, Marte Marasco e Neno: il vincitore assoluto della terna verrà annunciato durante la diretta televisiva su Rai 3, che prenderà il via alle 16 e 35.

Noel Gallagher torna in concerto in Italia: sarà l’ospite internazionale del Concerto del 1 maggio 2021! Foto: Kikapress

foto: Shutterstock, Kikapress