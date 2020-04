Yari Carrisi svela cosa si celava dietro quel terribile messaggio in cui augurava la morte a Barbara D'Urso, ma le polemiche sono tutt'altro che sopite!

Ha suscitato clamore e indignazione l’attacco via social sferrato da Yari Carrisi contro Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha augurato la morte alla conduttrice napoletana, che ha incassato il colpo senza replicare. I fan di Carmelita si sono schierati in difesa della loro beniamina, ma anche molti giornalisti e personaggi famosi hanno criticato quelle terribili parole. Yari, alla fine, ha spiegato cosa intendeva dire, ma la precisazione non convince e in tanti si aspettano delle pubbliche scuse.

LEGGI ANCHE: — Lo screzio tra Barbara D’urso e Yari Carrisi nel 2014: cosa successe in diretta tv tra la conduttrice e il figlio di Al Bano Carrisi

Perché Yari Carrisi ha augurato la morte a Barbara D’Urso

Ieri nelle IG Stories di Yari Carrisi è apparso un macabro messaggio in cui si leggeva “Barbara D’Urso deve morire”. Un frase davvero molto forte, che ha suscitato profondo sdegno negli utenti. Anche molti volti noti sono rimasti basiti di fronte a una tale esternazione, vergognosa e ingiustificabile.

“Non ci credo che l’abbia scritta, sarà una bufala, è una cosa terribile. Non è’da lui. È’una persona mite, gentile. E, comunque, un abbraccio a Barbara D‘Urso” ha scritto su Twitter una incredula Rita Dalla Chiesa.

Non ci credo che l’abbia scritta, sarà’ una bufala,è una cosa terribile. Non è’ da lui. È’ una persona mite, gentile. E, comunque, un abbraccio a @carmelitadurso — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) April 21, 2020

Da parte sua, la conduttrice napoletana non ha inteso replicare, ma si è limitata a condividere il post della sorella che su Instagram chiedeva conto di quella frase al suo autore. “Dunque, tu figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè le stai augurando la morte?” le parole di Daniela D’Urso.

L’attacco di Yari è arrivato all’indomani della puntata di Pomeriggio 5 in cui Barbara si è occupata del riavvicinamento tra Loredana Lecciso e Al Bano, che pare stiano trascorrendo insieme la quarantena nella tenuta del cantante a Cellino San Marco.

La spiegazione di Yari

Dopo le polemiche sollevate in rete, Yari Carrisi ha pubblicato un nuovo messaggio nelle Storie di Instagram provando a spiegare cosa intendesse con quel messaggio in cui citava Barbara D’Urso.

“È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma” esordisce il figlio di Al Bano, lasciando intendere che non sia un fan di Live Non è la D’Urso. Poi ha continuato:

“Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo e ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”.

Per molti la spiegazione di Yari non regge. “Ti stai arrampicando sugli specchi” gli fanno notare. Ma non avrebbe fatto meglio a chiedere semplicemente scusa?