Non è la prima volta che William e Kate rompono una tradizione, ma questa volta hanno battuto tutti i tempi con il principe Louis

Appartenere alla famiglia reale impone di vivere secondo una certa etichetta e questo riguarda anche l’abbigliamento. Ma il principe Louis, a soli 2 anni, ha violato una tradizione reale di lunga durata.

William e Kate, il principe Louis viola la tradizione reale di lunga data

A chi conosce bene l’etichetta reale, non è passato inosservato un dettaglio nella foto di Natale pubblicata da William e Kate. No, non si tratta del fatto che tutta la famiglia indossi abiti casual, ma piuttosto i pantaloni del piccolo Louis.

Secondo la tradizione reale i maschi hanno l’obbligo di indossare pantaloncini corti fino all’età di circa 8 anni. Il principe George che ha indossato i pantaloni lunghi per la prima volta in occasione del matrimonio dello zio Harry con Meghan Markle nel 2018. L’ultimo genito dei duchi di Cambridge nella foto indossa pantaloni lunghi proprio come George e Charlotte.

William Hanson, esperto di galateo, ha sottolineato l’importanza del passaggio dai pantaloni corti a quelli lunghi: si tratta di una pietra miliare nell’aristocrazia.

“I pantaloni sono per ragazzi e uomini più grandi – ha spiegato Hanson a Harper’s Bazaar – I pantaloncini per ragazzi giovani sono uno di quei silenziosi indicatori di classe che abbiamo in Inghilterra. Anche se i tempi stanno lentamente cambiando, un paio di pantaloni su un ragazzo è considerato piuttosto borghese, piuttosto suburbano.”

Tuttavia la Duchessa di Cambridge ha dimostrato più volte di essere una donna moderna e di non aver paura di piegare alcune tradizioni quando si tratta dell’educazione dei suoi figli.