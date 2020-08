Will Smith riceve un colpo di mazza da golf sul viso e resta sdentato: il video su Instagram diventa virale. Ecco cosa è successo

È divenuto virale nei giorni scorsi il video di Will Smith sdentato, che perde i denti mentre gioca a golf con Jason Derulo. L’attore e il cantante stanno deliziando i fan con clip esilaranti in cui avvengono trasformazioni incredibili. All’inizio qualcuno ha pensato che il Principe di Bel Air fosse rimasto davvero sdentato, ma poi si è scoperto che era tutta una finzione.

Will Smith sdentato, tutta colpa del golf

Nel video diffuso su Instagram e che ha fatto il giro del mondo, si vedono le due celebrities americane mentre giocano a golf virtuale. Tocca a Jason Derulo colpire la palla e l’attore gli si avvicina per consigliargli la mossa da fare.

Tutto avviene in pochi secondi: il cantante non aspetta le dritte dell’amico e prova a colpire ma la mazza piomba sul viso di Will Smith lasciandolo sdentato. L’interprete de La ricerca della felicità, mostra così nell’obiettivo la sua bocca: due denti rotti e uno mancante!

Per vendicarsi, prende la mazza a sua volta e colpisce Derulo nelle parti bassi. Poi, in un altro post, mostrandosi con la sua nuova faccia, scrive: “Non lo invito più!”.

Ironia sui social

Il video di Will Smith sdentato è divenuto immediatamente virale: quasi 15 milioni di utenti l’hanno visualizzato! Inizialmente, l’attore ha fatto credere di essere davvero rimasto vittima di quell’assurdo incidente, poi si è capito che era tutto uno scherzo ben congegnato.

Smith e Derulo sono infatti ricomparsi insieme sui social nei giorni seguenti, regalando ai fan altre spassosissime clip e in una il povero Will viene addirittura decapitato!