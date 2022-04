Will Smith, il divorzio da Jada Pinkett: la cifra a 6 zeri richiesta per la separazione. Il peggiore dei divorzi

Will Smith e Jada Pinkett sono prossimi al divorzio? Il patrimonio da spartirsi è da capogiro

Dopo il discusso schiaffo a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022, Will Smith continua a tenere banco in quel di Hollywood, questa volta per la sua vita privata e il presunto divorzio dalla moglie Jada Pinkett.

LEGGI ANCHE : — I divorzi più costosi di Hollywood: altro che Will Smith e Jada. Le separazioni più costose di sempre

Secondo le indiscrezioni, marito e moglie ormai si parlerebbero a malapena, tanto da essere prossimi a firmare le carte della separazione. In ballo ci sarebbe un patrimonio di circa 350 milioni di dollari, che i due coniugi dovrebbero spartirsi, oltre che le questioni familiari e strettamente legate ai loro figli.

Will Smith e Jada Pinkett, dai tradimenti al divorzio?

La coppia torna così a far parlare di sé dopo un passato tutt’altro che roseo: già nel 2020 Jada Pinkett rivelò nel bel mezzo di una diretta televisiva di aver tradito suo marito con il rapper August Alsina, spiegando che “All’inizio era una cosa leggera, poi però ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento”.

All’epoca Will Smith accettò il tradimento, dichiarando di aver “ripulito la mente” e “superato i pregiudizi e gli ostacoli della società e della morale cristiana”. Ora però le indiscrezioni su un possibile divorzio tra i due si fanno insistenti e il red carpet dei tanto chiacchierati Oscar 2022 potrebbe essere stata l’ultima occasione di vederli insieme come coppia.

Foto: Kikapress