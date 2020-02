Un duro attacco a Wanda Nara da parte del padre. L'uomo non si spiega l'allontanamento della figlia, che sarebbe troppo concentrata sui soldi

Il padre di Wanda Nara al veleno contro la figlia. Il signor Andres Nara ha sferrato una feroce critica contro Lady Icardi, accusandola di essere cambiata. Secondo l’uomo, l’opinionista del GF Vip ha perso di vista i veri valori a causa di fama e ricchezza.

Le dure parole del padre di Wanda Nara: “Persa nei soldi”

Il signor Nara ha rilasciato una dura dichiarazione alla rivista Caras in cui parla del rapporto con la figlia, agente e moglie del calciatore Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE: — Quanto guadagna Wanda Nara come opinionista del GF Vip, la cifra che non ti aspetti

“Il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda. Era tutto più semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento” ha detto il padre di Wanda Nara.

Poi ha aggiunto: “È persa nella sua fama e nei suoi soldi. L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei”.

Andres si riferisce ad alcune dichiarazioni che Wanda ha rilasciato a Gente, in cui ha detto che il padre è stato per lei la sua più grande delusione. “Vorrei che lei chiarisse questa cosa ad un certo punto” ha puntualizzato.

Il successo di Wanda

33 anni, Cinque figli, due matrimoni ( è stata sposata con Maxi Lopez) e una grande fama internazionale. Wanda Nara è la regina dei social, dove sa stuzzicare i fan con scatti che la ritraggono in pose sexy e sensuali, spesso anche senza veli.

Moglie di Mauro Icardi, di cui è anche agente, la vediamo spesso in televisione come commentatrice sportiva. Da un mese circa, invece, Alfonso Signorini l’ha scelta, insieme a Pupo, come opinionista Grande Fratello Vip.

La parola d’ordine della sua vita? Lusso. Lady Icardi vanta un patrimonio milionario che comprende società, immobili e un parco auto prestigiosissimo.

Insomma, forse ha ragione il padre di Wanda Nara: con tutta questa ricchezza è facile perdere la testa?