Amadeus cambia una lampadina e nel video su Instagram riceve degli avvertimenti: l’errore commesso poteva costargli chiaro

Per fortuna, tutto è bene ciò che finisce bene: Amadeus è stato protagonista di un video casalingo realizzato dalla moglie Giovanna in cui è alle prese con il cambio di una lampadina, ma non sono mancate critiche e avvertimenti.

Amadeus, il cambio della lampadina avviene su Instagram

Il conduttore de I Soliti Ignoti è salito su una scala, con tovagliolo in mano intento a cambiare una lampadina alogena e riuscire in quella che, dal tono di voce della moglie, sembrava un’impresa. Vinto lo scetticismo di Giovanna, sono arrivati i commenti dei fan che hanno messo il presentatore in guardia dal grave rischio che ha corso inconsapevolmente.

Nell’espletare il cambio di lampadina, infatti, Amadeus non ha spento l’interruttore così moltissimi gli hanno fatto notare che poteva prendere la scossa.

“Ama per le norme antinfortunistiche e per la tua incolumità la prossima volta togli prima la corrente e metti le mani,altrimenti puoi prendere una bella scossa 😂😂non come quella di Giovanna”

E ancora: “Ama queste alogene non le toccare con le mani sennò durano di meno, e spegni l’interruttore che poi altro che scossa” oppure “Ama, si tocca sempre con il tovagliolo perché il grasso delle dita delle mani potrebbe farla esplodere. 😂 magari la prossima volta spegni l interruttore”.

Insomma, l’epilogo paventato da molti non si è verificato… Tragedia scampata in casa Sebastiani!

Foto: Kikapress/Uff Stampa RAI