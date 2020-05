Vittorio Sgarbi, cosa scrive sui pm di Milano per il post di Silvia Romano: ‘Vogliono arrestare le opinioni?’

Sulle minacce a Silvia Romano i pm di Milano hanno aperto un'inchiesta che ha fatto arrabbiare Vittorio Sgarbi: ecco cosa ha scritto.

L’intera vicenda della liberazione di Silvia Romano si è trasformata in una controversa patata bollente, per via degli insulti via social destinati proprio alla volontaria italiana: sulla vicenda sono stati costretti ad intervenire anche i pm, sul cui operato torna a parlare Vittorio Sgarbi. Ma il suo post sembra tutt’altro che pacifico. Che cosa avrà mai scritto il noto critico d’arte?

Il discusso post di Vittorio Sgarbi su Silvia Romano

Andiamo con ordine. Dopo i numerosi insulti via web ricevuti da Silvia Romano e dalla sua famiglia dopo la liberazione e il rientro in Italia, i pm di Milano hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine contro ignoti per minacce aggravate.

Tra i vari post e commenti web finiti nel mirino dei pm ce ne sarebbe anche uno scritto da Vittorio Sgarbi, nel quale il parlamentare e sindaco di Sutri si era scagliato proprio contro Silvia Romano.

“Se mafia e terrorismo sono analoghi e rappresentano la guerra allo Stato – aveva scritto Sgarbi su Facebook – e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”.

Sgarbi contro i pm di Milano

Ebbene, dopo la notizia dell’apertura del fascicolo, di post sul suo profilo Facebook ne è comparso uno nuovo, nel quale se la prende con i pm.

“Vogliono forse arrestare le opinioni? –ha scritto stavolta – Già la sola ‘notizia’ che dei magistrati indaghino sulle mie opinioni e sulla mia libertà di espressione, fa semplicemente ridere. O piangere. Fate voi”.

Conosciamo bene Vittorio Sgarbi, i suoi exploit e il suo stile, ma su Silvia Romano e i pm di Milano si è forse spinto un po’ troppo in là. Oppure no? Voi come la pensate a riguardo?

