Vittoria, la bimba di Ferragni e Fedez ha già battuto un record su Instagram

Vittoria, la bimba di Ferragni e Fedez in pochi minuti ha già raggiunto un record rispetto all'annuncio di tre anni fa del suo fratellone.

E’ nata la bimba di Chiara Ferragni e Fedez si chiama Vittoria. La bellissima neonata in pochi minuti ha fatto parlare di sè e gioire i tanti fan dei Ferragnez che aspettavano il lieto evento da giorni

Benvenuta Vittoria Lucia Ferragni.

Finalmente possiamo chiamarti per nome, per citare il tuo papà.

È bellissima, aiuto ❤️ pic.twitter.com/8zkhxZh5WS — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 23, 2021 La gioia dei fan per la nascita di Vittoria

Erano in tanti ad aspettare la nascita da giorni della piccola Vittoria e proprio la mattina del 23 Marzo sono arrivati i post di Fedez e Chiara Ferragni che annunciavano l’arrivo della piccolina sorella di Leone.

Baby Vittoria ha già raggiunto un record

La bimba in pochi minuti ha già raggiunto un record rispetto all’annuncio di tre anni fa del suo fratellone. Il post, infatti, pubblicato da Fedez relativo alla nascita della piccola Vittoria ha raggiunto in pochi minuti i like conquistati dal post relativo alla nascita del primogenito della coppia. Ben 1.952.000 like per la bellissima foto della piccolina in un’ora sola mentre il post di Leone ha raggiunto 1.834.393 like.

Siamo sicuri che Leone non si dispiacerà di essere stato battuto dalla sorellina appena nata ma anzi vi mostriamo la reazione tenerissima del piccolino nel vedere la mamma e la sorellina