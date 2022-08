Victoria e David Beckham, la vacanza più lussuosa tra tutti i VIP?Quanto costa a settimana lo yacht privato 

Vacanze di lusso per Victoria e David Beckham a bordo di uno yacht da milioni di euro a settimana

Sono una delle coppie più amate e longeve dello showbiz: Victoria e David Beckham anno dopo anno continuano ad attirare gli occhi di fotografi e giornalisti.

L’ultimo evento in ordine di tempo è stato il matrimonio del loro primogenito Brooklyn con la modella Nicola Peltz, in queste settimane invece sono stati paparazzati in vacanza a bordo di uno yacht di lusso, verso le coste di Corsica, Sardegna e Costiera Amalfitana.

L’imbarcazione che li sta ospitando per le vacanze estive possiede persino eliporto, spa e piscina panoramica, e secondo le informazioni reperibili in rete costerebbe circa 1,6 milioni di euro a settimana. La società che organizza il noleggio dell’imbarcazione Lurssen Madsummer e lunga 95 metri, si chiama Moran Yacht & Ship.

È stato costruito nel 2009 è può ospitare fino a dodici persone, stipate nelle dieci cabine lussuose e arredate con linee pulite e luminose, più uno staff di massimo trenta elementi.

Foto: Kikapress