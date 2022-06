Victoria Cabello risponde alle critiche sull’hashtag Jerù: cosa afferma su Jessica e su Barù 

Victoria Cabello risponde agli attacchi dei fan di Jessica Selassié, dopo le ultime dchiarazioni su Barù

In questi giorni, Jessica Selassié ha spento ogni speranza su un futuro per i Jerù, rivelando attraverso Instagram che Barù Gaetani ha iniziato una relazione con un’altra donna e che per la loro amicizia speciale non restano molte speranze per essere coltivata nel tempo.

Nessun lieto fine quindi per una coppia di fatto mai nata ma su cui i fan dell’ultima edizione del GF Vip avevano sperato fino alla fine e ora in tanti si confrontano sui social per capire se Barù non abbia in qualche modo illuso Jessica per tutti questi mesi.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato attraverso le sue stories di Instagram la posizione presa da Victoria Cabello, ex fidanzata di Barù che negli anni è rimasta amica del nipote di Costantino Delle Gherardesca. Victoria infatti in questi mesi ha pubblicato più volte nelle stories contenuti che la ritraevano in compagnia dell’ex fidanzato oggi grande amico, ed è stata inevitabile la reazione di Jerù, in questo momento così particolare per la loro beniamina Jessica.

Victoria ha risposto a diversi commenti sparsi su Instagram e raggruppati dall’hashtag #jerù, specificando che “Io parlo di tutto con Barù e quindi anche di Jessica” e ancora “Io e Barù siamo amici da una vita. Qui non c’entra la solidarietà femminile ma l’ossessione, la morbosità e il voler leggere cose anche quando non ci sono. E poi come ho già detto sono una jerulina”.

