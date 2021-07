Adriano Celentano e Ornella Muti, i dettagli piccanti e la verità sul tradimento

L'amore tra Ornella Muti e Adriano Celentano continua a stuzzicare la curiosità. E Naike Rivelli torna a punzecchiare la madre

La liason tra Ornella Muti e Adriano Celentano è una di quelle storie che stuzzica ancora oggi la curiosità degli amanti del gossip e della coppia. A parlare per la prima volta davanti alle telecamere di quell’amore fu proprio il Molleggiato insieme alla moglie Claudia Mori. Un doppio tradimento, visto che sia Ornella che Adriano all’epoca erano impegnati sentimentalmente. Muti non ne avrebbe mai voluto parlare, ma si è vista costretta a farlo dopo essere stata tirata in ballo dalle dichiarazioni di Celentano e consorte. Così insieme a sua figlia Naike, che già in passato aveva criticato la rivelazione del misfatto, si è concessa alle telecamere di Ogni Mattina, su TV8, con dichiarazioni esclusive.

A distanza di quasi un anno, Naike Rivelli attraverso il suo account Instagram torna su quell’amore filmando il video di una vecchia intervista di Gianni Minà alla bellissima Muti. Alla domanda com’è Andriano Celentano l’attrice risponde ‘Per me è l’uomo più sexy del mondo’; Minà la incalza chiedendole se tale affermazione derivi dall’averci lavorato insieme o se lo pensava a prescindere. “No, da sempre – risponde Ornella – Certo, ora che ho avuto l’occasione di conoscerlo un po’ meglio ho capito perché un uomo come lui può far scaturire in una donna sensazioni sconvolgenti”. Una video intervista ironica che si conclude con Adriano Celentano che compare sulla porta di casa, la guarda intensamente e Ornella cade a terra ammaliata da quello sguardo.

Durante tutto il filmato, si sentono i commenti di Naike che ad un tratto chiede alla madre: “Dicci cosa pensi per favore, cosa pensi del sex symbol Adriano Celentano!”. La risposta non si è fatta aspettare: “Penso che non tutti i sex symbol sono dei gentleman”.

La passione tra i due scoppiò sul set di ‘Innamorato Pazzo’ nel 1981, secondo film che li vede protagonisti. Se ve lo siete perso, Rete 4 il 22 Luglio alle 21.27 lo ripropone. La chimica tra i due è evidente in questa pellicola e quando uscì al cinema, la possibile liason tra gli attori era un tam tam che non cessava. Ma per la conferma di quei rumors sono dovuti passare quasi 40 anni.

Ornella Muti racconta la sua verità sul flirt con Adriano Celentano

La notizia è davvero succulenta: Ornella Muti racconta la sua versione dei fatti su quella breve storia d’amore con Adriano Celentano, che aveva conosciuto sul set di Innamorato pazzo e Il bisbetico domato. Galeotto fu il set, ma di quel breve flirt nessuno volle mai parlarne, sebbene si vociferasse di una strana intesa tra i due attori. Poi, la bomba sganciata dai coniugi Celentano che ammisero quel momento di crisi e la relazione extraconiugale di Adriano con la Muti. Dichiarazioni che avevano amareggiato l’attrice, convinta che quel segreto se lo sarebbero portato nella tomba.

Ecco, dunque, che arrivata l’occasione di dire la sua a Ogni Mattina, non si è tirata indietro, grazie anche alla singolare intervistatrice che l’ha punzecchiato sullo spinoso argomento: sua figlia.

“Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?” chiede Naike alla madre. “Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano. Io non lo so, non c’ero” risponde lei con un sorriso allusivo. “E’ successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici” ipotizza ancora la figlia, che difende la mamma: “Una signora, la classe non è acqua”.

A questo punto, nella conversazione si inseriscono Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi, che provano a carpire qualche altro dettaglio. E Ornella aggiunge: “Vivevo un momento di crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”.

Naike interviene ancora: “Mamma non è andata a mettere un dito tra moglie e marito felici, ci tengo a dirlo”.

Una passione travolgente

Insomma, quella tra Adriano Celentano e Ornella Muti fu una passione travolgente in un momento in cui entrambi erano crisi, ma che era comunque destinata a finire. “Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate” sottolinea l’esplosiva Naike.

Inutile, ogni altro tentativo dei conduttori di Ogni Mattina di avere altri dettagli. “Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano, che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto” conclude sarcasticamente la figlia di Ornella Muti.