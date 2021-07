‘Vergogna’, Simona Ventura reagisce così agli insulti e minacce pubblicate da Alice Campello dopo gli Euro 2020

Simona Ventura scende in campo per difendere Alice Campello

Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, è stata sommersa da insulti e minacce. I messaggi pieni di odio le sono arrivati su instagram durante la partita degli europei tra Italia e Spagna.

LEGGI ANCHE:– Alvaro Morata, il gesto particolare prima di tirare il rigore contro l’Italia: lo avete notato durante la partita?

Alice ha subito risposto pubblicamente, ricordando che lo sport deve unire e non dividere le persone. In sua difesa è scesa in campo anche Simona Ventura: su Twitter Simona ha urlato “vergogna” per gli insulti che Alice ha ricevuto.

In tanti altri si sono schierati a favore della Campello e contro tutta questa violenza verbale versata sui social.