Venezia, Ben Affleck in soccorso di Jennifer Lopez: l’incidente con un fan. Cosa è successo all’aeroporto

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del Cinema a Venezia: l'incidente con un fan

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del Cinema a Venezia. Tutti i riflettori erano puntati su di loro, tornati insieme dopo tanti anni.

Quando i Bennifer si sono recati all’aeroporto Marco Polo di Venezia per tornare a casa, un fan ha cercato di avvicinarsi un po’ troppo a JLo.

In rete circola un video dove si vede l’uomo correre verso la star che cammina ignara mano nella mano con Ben. Quando improvvisamente è apparso lo sconosciuto, Ben Affleck si è prontamente messo in mezzo per fare da scudo a Jennifer. Una sorpresa inaspettata che però non ha colto impreparato Affleck, deciso a proteggere la sua dolce metà.