Vanessa Incontrada innervosita su Sanremo: ‘Non parlo di Sanremo’. Cosa è successo in conferenza stampa

Vietato chiedere a Vanessa Incontrada un commento sulla mancata partecipazione a Sanremo: alla domanda del giornalista si infastidisce

Vanessa Incontrata non sarà a Sanremo e guai a chiederle un commento sulla vicenda. L’attrice è stata incalzata sulla mancata partecipazione al Festival durante la conferenza stampa della nuova fiction Rai Come una madre di cui è protagonista. Lei non ha risposto e in sala stampa è montata la polemica.

Vanessa Incontrada non risponde su Sanremo

Prima della conferenza stampa, ad alcune testate televisive è stato concesso di registrare una breve intervista. Le domande a cui l’attrice ha risposto sono state solo due, poste da una giornalista che le aveva concordate con il suo ufficio stampa.

Quando Massimo Galanto di Tv Blog ha provato a chiedere qualcosa a Vanessa è stato bloccato, ma poi ha ripreso la parola durante l’incontro con i giornalisti.

Come si vede nel video realizzato da Elena Balestri per Funweek.it, il collega sottolinea l’inusuale episodio avvenuto poco prima. A Galanto viene spiegato che si è trattato di una scelta organizzativa decisa dalla stessa attrice, che lo sprona a fare tutte le domande che vuole. Ma quando Vanessa Incontrada viene invitata a dire la sua su Sanremo, non risponde.

Non è la sede per parlare del Festival

Nelle ultime settimane, si è molto parlato della partecipazione di Vanessa Incontrada al Festiva di Sanremo ma tra le 11 co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, lei non ci sarà. Galanto chiede un commento su questo e lei, piuttosto infastidita, lo liquida con poche parole: “Non è questa la sede per parlarne”.

Insomma, sembra che a Vanessa dispiaccia non poter calcare il prestigioso palco dell’Ariston come in tanti avevano chiesto. Dopo la famosa intervista a Domenica In e il successo di 20 anni che siamo italiani, il pubblico sperava di poterla ammirare ancora in veste di conduttrice nella città dei fiori. Così non sarà.