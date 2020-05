L'attrice è tornata nel suo negozio di abbigliamento di Follonica, costretto a chiudere come tutte le altre attività per l'emergenza Covid19

Negli ultimi giorni si è molto parlato dell’improvvisa “scomparsa” di Vanessa Incontrada dalla giuria di Amici Speciali: nel frattempo però l’attrice spagnola, che non ha commentato in alcun modo il cambio di programma, stava lavorando per un ritorno per lei forse ancora più importante.

Vanessa Incontrada negozio di abbigliamento, si riapre dopo la quarantena

Vanessa Incontrada gestisce un negozio di abbigliamento, Besitos shop, nel centro di Follonica, dove è anche spesso presente, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro: quella di Vanessa per la moda è dunque più che una passione, ma un vero e proprio lavoro (ricordiamo che ha anche disegnato una capsule collection per Elena Mirò).

LEGGI ANCHE: — Che fine hanno fatto le attrici di Piearaccioni, Lorena Forteza e Natalia Estrada? Com’è cambiata la loro vita oggi

In seguito all’emergenza sanitaria, anche il negozio della Incontrada è stato costretto a chiudere e a restare chiuso per quasi due mesi: è comprensibile quindi che la riapertura, avvenuta pochi giorni fa, sia stata molto emozionante.

Mascherina, fascia nei capelli e occhi che sorridono: così Vanessa si è immortalata nel primo selfie in negozio dopo la riapertura, insieme alle sue commesse, tutte con la mascherina rigorosamente personalizzata “Besitos”

Dal profilo social di Vanessa anche un’altra bella notizia per i suoi fan: sabato 30 maggio, insieme a Claudio Bisio, Vanessa condurrà una maratona in streaming di Zelig, in versione Covid edition, che ospiterà una raccolta fondi a sostegno di tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo.

“@claudiobisio_insta_official ed io condurremo lo spettacolo live accompagnati da numerosi colleghi, tra testimonianze, musica e risate”, ha scritto Vanessa e sicuramente tutti i fan della coppia, che ha condotto il programma comico fra il 2004 e il 2010, saranno entusiasti di rivederli insieme!