‘Maria De Filippi incaz…..sima’, Valerio Pino fa dichiarazioni pesanti dopo la sua esperienza ad Amici

Valerio Pino ha dichiarato, durante la sua ultima intervista, che Maria De Filippi sarebbe molto arrabbiata con lui e le chiede perdono. Ma il ballerino ha fatto anche altri celebri nomi

Valerio Pino torna a parlare del veto che peserebbe sul suo nome nella tv italiana, impedendogli di essere presente nei programmi televisivi, in particolar modo Mediaset. Il ballerino, ex professionista nella scuola di “Amici”, ha scritto un libro dal titolo “L’amore in camerino”, rivelando dettagli anche hot sulla sua relazione con il ballerino Marcus Bellamy, collega per un periodo nel talent di Maria De Filippi.

Valerio Pino Maria De Filippi molto arrabbiata

Secondo Valerio Pino Maria De Filippi sarebbe molto arrabbiata con lui per via del libro in cui ha raccontato nei dettagli l’amore con il collega Marcus Bellamy dietro le quinte di “Amici”. Intervistato nella trasmissione campana “Domenica Like”, Valerio ha dichiarato:

“…dovevo raccontare tutta la verità. Io e Marcus ci siamo veramente amati. Mi dispiace Maria. Ma siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: perdonami. Ho sbagliato, sono umano: non sono perfetto. Ho chiesto scusa perchè non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, però, impara a perdonare”

Secondo Valerio, anche Barbara D’Urso (e un suo autore) avrebbe affermato di non volerlo nelle sue trasmissioni perchè “in cerca di visibilità”, ma si tratta di voci riportate su cui lo stesso Valerio cerca conferma. Infine, anche Alessia Marcuzzi, sempre secondo le fonti di Valerio Pino, avrebbe detto decisamente “no” alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Riuscirà Valerio Pino, a suon di richieste e di interviste, a riconquistarsi un posto nella televisione italiana?