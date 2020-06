Come di consueto, Valerio Pino parla senza peli sulla lingua sia di sè stesso che degli altri: stavolta nel mirino ci sono personaggi del calibro di Belen e Alfonso Signorini

Valerio Pino, ex ballerino professionista di Amici, torna a far parlare di sè per le sue dichiarazioni senza filtri: il ballerino ha abituato il pubblico alle sue rivelazioni scottanti e anche stavolta non ha deluso le aspettative.

Intervistato durante la diretta social da “TvLo la webtv senza filtri”, il ballerino si è espresso su alcuni nomi importanti della tv italiana ed ha anche affermato che sul suo nome in Mediaset c’è un veto.

LEGGI ANCHE: — Valerio Pino è figlio del conduttore Corrado Mantoni? L’ex ballerino di Amici fa una sconvolgente rivelazione

Valerio Pino Belen Signorini, ecco cosa ha detto

“Io ho usato lo strumento della libertà, ho detto cose particolari. Avrei dovuto dimenticare e far finta di nulla. Ho tirato fuori cose scomode. Per questo pare che le porte a Mediaset per me siano sbarrate (…)

“La meritocrazia non esiste, tu ti collochi solo se hai un intrallazzo viscido o se conosci qualcuno. Solo un miracolo può riportarmi in televisione”, ha affermato Valerio Pino, che già in passato aveva ammesso di essere stato allontanato da Amici perchè aveva rivelato di aver fatto sesso in camerino durante le riprese del programma.

Stavolta però Valerio ne ha anche per volti noti della tv italiana come Belen e Alfonso Signorini:

“Tutte queste donne latino americane che hanno trovato l’America in Italia, ma non solo latine, anche di altri paesi… Se parlo di Belen e Aida Yespica? Sì, ma anche altre donne che sono considerate nonostante sembrino delle escort di lusso e nient’altro, però vengono considerate delle artiste, delle professioniste, vengono strapagate e poi se andiamo a vedere di sostanza non c’è niente. Oltre al fatto che non sanno parlare e scrivere, a livello artistico non hanno eccellenze. Non ballano veramente bene, non cantano davvero bene, non presentano bene, hanno solo un fisico o un corpo, come può averlo anche un uomo (…)”

Tra una valutazione e l’altra, Valerio parla anche di Signorini: “Signorini? Che dire, il GF Vip non può fare sotto il 20% di share. Un format del genere deve fare numeri più grandi, in Spagna siamo oltre il 30%, lui ha fatto il 16%, il 19% in quarantena con tutti gli italiani alla tv. Alfonso credo possa essere un bravo direttore di giornale, ma la comunicazione in video è diversa”

E’ un peccato che Valerio Pino non apprezzi Signorini, perchè una sua partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe veramente una bomba!