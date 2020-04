Nello show del Bagaglino su Rete 4 va in scena l'imitazione di Barbara D'Urso, una performance che ha divertito la stessa conduttrice

Mercoledì 15 aprile in seconda serata su Rete 4 è andato in onda La Presidente, lo spettacolo teatrale del Bagaglino con protagonista Valeria Marini. Durante l’esilarante show, andato in scena nei mesi scorsi nello storico Salone Margherita di Roma, Morgana Giovannetti ha offerto una spassosa imitazione di Barbara D’Urso. La gag ha divertito molto il pubblico e la stessa conduttrice di Canale 5 ha seguito lo show, apprezzando la performance dell’attrice che vestiva i suoi panni.

L’imitazione di Barbara D’Urso su Rete 4

Ne La Presidente, Valeria Marini interpreta la prima donna italiana ad essere eletta Presidente della Repubblica, ma pare che parte della politica stia cospirando per farla fuori. Questa almeno la ‘notizia choc’ che una singolare Barbara D’Urso – nell’imitazione proposta da Morgana Giovannetti – viene a comunicarle.

L’attrice ricorda molto la conduttrice napoletana, soprattutto nella gestualità e nelle espressioni facciali, ripete le frasi più ricorrenti di Carmelita (col cuore, grazie per gli ascolti, ho una notizia choc…) e fa sorridere persino la diretta interessata.

La reazione di Carmelita e dei suoi fan

Barbara D’Urso ha infatti seguito lo show e si è particolarmente divertita nel vedere la sua imitazione su Rete 4. La conduttrice non si è persa un minuto della gag, ripresa con il suo smartphone e condivisa nella IG Stories.

Nelle clip pubblicate si vede chiaramente Morgana nei panni di Barbara e si sente quest’ultima ridere di gusto in sottofondo.

Il pubblico non solo ha apprezzato l’imitazione della bravissima imitatrice romana ma anche l’autoironia della conduttrice.

“Bravissima Morgana Giovannetti, e inarrivabile Barbara D’Urso, che da donna estremamente intelligente e autoironica, guardando l’imitazione, rideva. Ecco cosa significa essere la Queen” osservano i suoi fan su Twitter.