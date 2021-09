Valentina Vignali, prima la scomparsa del cane poi spuntano i ladri: ‘peggio di così c’è solo la morte’

Valentina Vignali ha perso il suo cane, Muffin, ma dopo il danno è arrivata anche la beffa

Valentina Vignali ha perso il suo cane, Muffin, un golden retriever di taglia grande. Qualcuno sembra averlo avvistato e si spera nel lieto fine.

LEGGI ANCHE:– Quanto guadagna Valentina Vignali facendo l’influencer? Le cifre stellari per un post e tre stories

Come se non bastasse però, dopo il danno è arrivata anche la beffa: Valentina infatti ha raccontato di aver subito anche un furto in casa da parte di alcuni ladri senza scrupolo.

Nel raccontare la vicenda su Instagram, la Vignali è passata da momenti di totale sconforto a risate, date le coincidenze sfortunate.

In più la Vignali sospetta che in qualche modo la sparizione di Muffin sia collegata alle stesse persone che le hanno svuotato casa.

Nel frattempo Valentina è impegnata per lavoro a Milano, durante la fashion week. Si attendono aggiornamenti e i fan sperano che Muffin venga presto ritrovato.