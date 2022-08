Valentina Ferragni sbotta su Instagram: cosa risponde ai rumors sulla fine della storia d’amore con Luca Vezil

Valentina Ferragni in vacanza con le amiche risponde alle critiche e mette i puntini sulle i in merito alla sua relazione con Luca Vezil

Luca Vezil e Valentina Ferragni, dopo 9 anni d’amore, passeranno la prima estate separati: la motivazione è legata al lavoro di lui. Luca ha infatti ricevuto un’importante proposta di lavoro ed è partito per un mese, senza la sua dolce metà-

Nell’attesa, Valentina è volata a Ibiza con le amiche e ha pubblicato su Instagram delle foto in cui la si vede spensierata ed elegante a bordo piscina

“Noto una luce da single” ha scritto un utente, “anche secondo me…e aggiungo purtroppo…perché è

l’ennesima dimostrazione che ormai ci si stufa di tutto e tutti…che nessuno ha più voglia di impegnarsi in qualcosa di serio” ha risposto qualcun altro.

Valentina Ferragni ha immediatamente risposto alle insinuazioni, per non lasciare nulla in sospeso, scrivendo ” prima cosa non sono single, il mio fidanzato è partito per un lavoro alle Canarie e starà lì per un po’, così ho deciso di fare una vacanza con le mie amiche perchè cosa dovrei fare, stare a casa ad aspettarlo visto che non potevo andare con lui? Non posso passare del tempo a divertirmi ed essere spensierata anche io? O devo stare a casa a piangere?”.

La risposta piccata di Valentina continua: “Seconda cosa, il messaggio “nessuno ha più voglia di impegnarsi in qualcosa di serio” è sbagliatissimo e scusami ma proprio non è il nostro caso: io e Luca ci siamo fidanzati quando io avevo 20 anni e lui 21, stiamo insieme da 9 anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme. Non spetta a te giudicare le relazioni (che non conosci minimamente) e decidere quale per te sono degne di essere chiamate tali e quali no”.

