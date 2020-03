Cuori e dediche reciproche sui social: Francesca Tocca e Valentin stanno insieme? Gli indizi seminati su Instagram sembrano non mentire...

Francesca Tocca e Valentin stanno insieme? La domanda rimbalza sui social e sulle testate di gossip ormai da settimane, soprattutto dopo le indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra la ballerina di Amici e Raimondo Todaro. In attesa di conferme o smentite ufficiali, gli indizi seminati sui social sembrano portare in una sola direzione…

Francesca Tocca e Valentin si scambiano dediche su Instagram

I social sono spesso lo specchio di quel che accade tra due persone anche nella vita reale, sebbene like e condivisioni possano trarre in inganno anche i più attenti osservatori del web.

Gli occhi di tanti, in questo periodo, sono puntati su Valentin, eliminato da Amici dopo la famosa lite in diretta con Maria De Filippi.

Da più parti si vocifera che tra lui e una delle ballerine professioniste sia nato del tenero, anche se nessuno dei due ha ufficialmente confermato.

Francesca Tocca sembra essersi molto legata a Valentin, tant’è che condivide clip e foto che la ritraggono mentre si esibisce con l’ex allievo di Amici. Tra i due inoltre non mancano dediche reciproche e cuoricini tra un post e una IG Stories.

La fine del matrimonio con Todaro

Tutti elementi che stanno facendo impazzire i fan, ormai convinti che tra Francesca Tocca e Valentin sia nata una storia d’amore.

Tra l’altro, come anticipato nelle scorse settimane da Chi e confermato in questi giorni da DiPiù, Francesca sarebbe da poco tornata single. Il matrimonio con Raimondo Todaro sarebbe infatti giunto al capolinea a dicembre e nonostante i tentativi di lui di recuperare la relazione, i due si sarebbero lasciati definitivamente.

In tutta questa storia, però, c’è da registrano un’anomalia. Dopo l’uscita di Valentin da Amici, il ballerino di Ballando con le Stelle ha difeso l’ex allievo di Amici: uno strano modo di rapporti con un presunto rivale in amore, o no?