Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta sui social : ‘Li denuncio, è una notizia falsa’

Tina Cipollari vittima di una notizia falsa sbotta sui social network contro l’uso fraudolento della sua foto: ecco cosa è successo.

Di Tina Cipollari e della sua perdita di peso si è parlato molto negli scorsi mesi, tant’è che in molti si sono chiesti quale fosse l’effettiva dieta seguita dalla vamp di Uomini e Donne, sulla quale sono state diffuse tante ipotesi (e anche qualche notizia falsa). Tuttavia, qualcuno ha provato anche ad approfittarsene, facendo andare su tutte le furie l’opinionista tv. Ma cosa sarà successo veramente?

Un prodotto dimagrante sfrutta indebitamente la foto di Tina

Andiamo con ordine. Sul web è comparso un prodotto dimagrante (tra l’altro a base di cannabidiolo, un metabolita della Cannabis sativa) che si faceva pubblicità sfruttando indebitamente le foto di Tina Cipollari. Una cattiva pratica utilizzata da diversi produttori fraudolenti, con un metodo sempre simile: prendere la foto di un VIP che ha perso molto peso ed affermare che lo abbia fatto utilizzando un determinato integratore, al fine di abbindolarne i fan.

Qualche tempo fa qualcosa di simile accadde a Laura Pausini, che annunciò sui social di aver deciso di intraprendere azioni legali.

Tina Cipollari sbotta contro la notizia falsa sul suo dimagrimento

Tina Cipollari, nel frattempo, ha rivelato l’inganno sui social postando uno screen del prodotto fraudolento: “Questa è una notizia falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta, ma saranno denunciati”.

Una Instagram stories breve e concisa, ma di sicuro effetto. Una reazione decisamente normale e assolutamente dovuta, la sua. Anche perché, come ben sappiamo, Tina non si è affidata a fantomatici prodotti miracolosi per dimagrire, ma all’opera di nutrizionisti. Una buona pratica che tutti coloro che vogliono perdere peso dovrebbero seguire, soprattutto per il bene della propria salute.

Una denuncia necessaria, quella di Tina Cipollari, che speriamo possa servire a non far cadere nella trappola di prodotti sospetti tante ignare persone…

Foto: Kikapress