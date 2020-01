U&D, Tina Cipollari e Giorgio Manetti: l’ex Kikó Nalli svela la verità

Nella fine del matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli c'entra Giorgio Manetti? Le dichiarazioni choc dell'ex marito dell'opinionista

Torna ad alimentarsi il gossip di un presunto flirt tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti e a farlo ci penserebbe addirittura Kikò Nalli. L’ex marito della vulcanica opinionista di Uomini e Donne avrebbe rilasciato dichiarazioni choc: l’ex cavaliere avrebbe a che fare con la fine del loro matrimonio.

Kikò Nalli su Tina Cipollari e Giorgio Manenti

Che l’unione tra Kikò e Tina fosse finita dopo 15 anni di amore e 3 figli a causa di tradimenti reciproci era cosa nota. La stessa Cipollari aveva dichiarato di essere stata tradita e di aver tradito. Ma che a contribuire alla fine del matrimonio ci fosse addirittura Giorgio Manetti nessuno forse se lo sarebbe aspettato.

Eppure, stando a recenti dichiarazioni dell’hair stylist sul rapporto tra l’ex moglie e l’ex cavaliere di Uomini e Donne sarebbe proprio così: “So di questi apprezzamenti e di una amicizia molto forte. Comunque non si possono mettere le manette a nessuno, tanto meno a Tina”.

In effetti, durante gli anni in cui ha partecipato al dating show di Maria De Filippi, corteggiando Gemma Galgani, Giorgio Manetti appariva sempre più vicino a Tina Cipollari. Non a caso le indiscrezioni su una presunta relazione tra i due si susseguivano incessantemente, mandando su tutte le furie la dama torinese.

Una tresca ben nascosta?

Gran parte del pubblico pensava che la vicinanza tra Tina e Giorgio fosse solo una provocazione dell’opinionista nei confronti della sua acerrima rivale televisiva, Gemma. Ma più di qualcuno, invece, sospettava che ci fosse del tenero visto che venivano spesso sorpresi insieme anche al di fuori del programma.

I diretti interessati hanno sempre negato, ammettendo che ad unirli c’era solo una forte amicizia. Legame che continuerebbe tuttora: Giorgio Manetti avrebbe presentato anche la sua nuova fidanzata a Tina Cipollari.

Certo, restano le dichiarazioni di Kikò Nalli che più di qualche dubbio lo insinuano…