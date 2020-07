Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, si mostra con qualche chilo in più su Instagram: "Ho preso 3 taglie e peso 92 chili"

Ingrassato e felice. Si presenta così Marco Cartasegna su Instagram dopo aver spento 30 candeline. L’ex tronista di Uomini e Donne rivela di avere oggi qualche chilo in più rispetto a quando partecipò al dating show di Canale 5. Ma lui, ammette, sta bene anche con un po’ di pancetta in più. Con buona pace degli haters, che – i social insegnano – sono sempre in agguato.

Ex tronista di Uomini e Donne con qualche chilo in più su Instagram

Chi non lo ha seguito nel programma di Maria De Filippi e lo vede per la prima volta in questa foto condivisa su Instagram, non può che ammirare un bel ragazzo. Ma Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, è un po’ cambiato rispetto a qualche anno fa, quando negli studi di Canale 5 cercava la sua anima gemella.

“Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni” rivela su Instagram a corredo dello scatto che lo ritrae con la madre al mare. In braccio anche la sua adorata cagnolina, alla quale ha aperto un account Instagram. “Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce” aggiunge.

Marco si accetta com’è

Ma i cambiamenti del suo aspetto fisico non lo spaventano e l’ex tronista di Uomini e Donne se ne infischia dei giudizi degli altri. “Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più” aggiunge.

Poi, un messaggio che Marco Cartasegna rivolge ai follower: “Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le pa**e di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”.