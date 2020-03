Uomini e donne prova a far proseguire le sue love story nonostante la quarantena ma sui social c'è chi non apprezza la trovata e se la prende con il programma

Le registrazioni di Uomini e donne sono state interrotte, come quelle della maggior parte dei programmi di intrattenimento (non senza qualche polemica) e per non lasciare soli i fan più accaniti della trasmissione, la Redazione ha inventato un nuovo sistema, il corteggiamento in chat.

U&D in chat, la proposta sui social

Sull’account Instagram ufficiale di Uomini e donne è infatti comparso un post nel quale si chiede: “Vuoi corteggiare con le parole?” e l’invito a scegliere se corteggiare Gemma o Giovanna. Sembra un sistema per far continuare il programma anche da remoto e per far passare il tempo agli “orfani” da U&D. Non tutti però hanno apprezzato il tentativo.

LEGGI ANCHE: –‘Nuovo capitolo della mia vita, io e il mio futuro marito…’, Gemma Galgani stupisce su Instagram

Tra i commenti del post se ne leggono infatti molti negativi:

In realtà l’opinione degli spettatori, in questo particolare momento, è divisa: c’è chi chiede più intrattenimento in tv, per dar modo alle persone di distrarsi dalla situazione di disagio che tutti stanno vivendo, e chi invece ritiene fuori luogo continuare a concentrarsi su cose “futili”, come un corteggiamento in tv.

Per il momento questa iniziativa non sembra riscuotere grande successo, ma siamo pronti a scommettere che qualcuno pronto a corteggiare Gemma o Giovanna in via telematica ci sarà e quando si tornerà in studio se ne racconteranno delle belle…

Uomini e donne, il messaggio di Gemma

A Uomini e donne le chat sono sempre state motivo di scontro: quante volte sono state tirate in ballo (Gianni Sperti ne sa qualcosa!) per avvalorare la tesi della malafede di qualcuno, per accertare tradimenti, prese in giro e accordi vari? Stavolta invece potrebbero essere al centro della nascita di un nuovo amore!

Intanto Gemma Galgani è sempre attiva sui social, in questi giorni più che mai: ha dedicato un pensiero all’amica Ida Platano, in quarantena con il compagno Riccardo, ma anche a tutte le vittime del Coronavirus. Gemma sta facendo da sola la sua quarantena a Torino, città tra l’altro molto colpita dal virus.