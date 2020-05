Giorgio Manetti non crede alla storia tra Gemma e Sirius: l'ex cavaliere di Uomini e Donne al vetriolo su Nuovo Tv

Il corteggiamento tra Gemma e Sirius non convince Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne attacca la dama torinese e il giovane che è arrivato nel programma di Canale5 per lei. Secondo Manetti è tutta una farsa: il ragazzo, che ha 26 anni, finge di essere interessato solo per ottenere fama e popolarità?

Giorgio Manetti attacca Gemma e Sirius

Quando Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani, si è scatenato il putiferio vista la differenza d’età e ora anche Giorgio Manetti ha voluto dire la sua.

In particolare, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi non si fida della dama torinese.

“Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì afare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni? Non ho nulla contro di lei ma se va avanti così, chissà che in tv a cercare l’amore non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse convinta davvero di riuscirci”

ha detto al settimanale Nuovo Tv.

Manetti non crede alle intenzioni dei suoi corteggiatori

Giorgio Manetti non crede neanche ai pretendenti di gemma, Sirius in primis: “Ora è famosa e i corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido a non essere stato con lei per sfruttarla e avere popolarità, sono stato io”.

L’ex cavaliere non è l’unico a pensarla così. Anche Tina Cipollari in più occasioni ha espresso la sua incredulità rispetto alla storia tra il 26enne e Gemma. L’opinionista non crede che il giovane sia davvero interessato a lei e non perde occasione di criticare la sua storica rivale televisiva che si concede nelle braccia di un ragazzo così giovane.