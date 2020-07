Accordo trovato in extremis. Belen Rodriguez si è vista decurtare il compenso per la conduzione di Tu Si Que Vales: colpa della crisi...

La crisi economica che ha colpito il nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19 si fa sentire anche nello show business. Mediaset pare abbia rivisto al ribasso i cachet di molti Vip, avviando trattative sui loro compensi. A veder diminuire i propri guadagni, anche Belen Rodriguez, conduttrice di Tu Si Que Vales, la cui presenza nello show di Canale 5 sembra aver vacillato per un po’. Poi, l’accordo è stato trovato e le registrazioni delle puntate della nuova edizione sono partite.

Mediaset riduce i compensi di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales

A raccontare il retroscena economico della partecipazione di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Il giornalista riferisce che Mediaset avrebbe deciso “di mettere mano ai compensi dei big” apportando “tagli alle produzioni ma anche ai cachet, proprio come avvenuto in Rai”.

Una logica, quella del risparmio in piena crisi economica da coronavirus, che avrebbe indirizzato anche le scelte della Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. “La firma di Belen Rodriguez per Tu Si Que Vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche. Ma l’accordo, con riduzione, è stato trovato” scrive ancora Candela.

A qualche problema legato al cachet della showgirl argentina aveva accennato anche Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, confermando la presenza di Belen in tutte e 12 le puntate dello show.

Quanto guadagna Belen

Non è noto il cachet di Belen per la conduzione di Tu Si Que Vales, ma si tratterebbe di una cifra piuttosto elevata. D’altronde, nonostante non abbia mai parlato direttamente di numeri, l’ex di Stefano De Martino ha più volte ammesso di fare un lavoro molto remunerativo.

“Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare” ammise tempo fa in una intervista a Chi.