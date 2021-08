Tre metri sopra il cielo, che fine ha fatto Babi? Ecco com’è oggi Katy Louise Sanders e cosa fa dopo anni dal film

Nel 2004 per il pubblico italiano divenne Babi del film 'Tre metri sopra il cielo'. Ma la carriera di Katy Sanders non si è fermata lì

Era il 2004 quando Katy Louise Sanders entrava nell’immaginario collettivo con il nome di Babi, la protagonista del film ‘Tre metri sopra il cielo’. E come spesso accade, nonostante la sua lunga carriera nel mondo del cinema per tutti Katy è rimasta la studentessa modello dell’alta borghesia romana che si innamora di Step.

L’esordio nel mondo del cinema avviene nel 2002 nella pellicola diretta da Michele Placido ‘Un viaggio chiamato amore’ cui segue nel 2003 il suo debutto internazionale al fianco di Hilary Duff nel film ‘Lizzie McGuire – Da liceale a popstar‘.

Ma è nel 2004 che la bella Katy, nata a Londra nel 1984, raggiunge il successo recitando con Riccardo Scamarcio in ‘Tre metri sopra il cielo’ film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Un film che entrerà nel cuore di molti giovani e che segnerà (almeno nel nostro paese) in modo indelebile la sua carriera. Già perché Katy ‘Babi’ è cresciuta e ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, non riuscendo però a scrollarsi di dosso il ruolo della liceale innamorata di Step. Almeno qui in Italia.

Perché la carriera di Katy Louise Sanders è proseguita anche a livello internazionale. Nel 2006 ha interpretato Giulia Farnese ne Los Borgia, regia di Antonio Hernández; ha preso parte alla pellicola diretta da François Girard Seta, oltre ad aver recitato in Law and Order, Sissi e aver preso parte al fianco i George Clooney nella pubblicità della Nespresso.

Oggi manca dal grande e dal piccolo schermo da tre anni e della sua vita privata si sa poco. Non è infatti presente sui social ed è sempre stata molto riservata. Quello che vi possiamo dire è che la sua carriera come attrice prosegue e che la sua bellezza è rimasta intatta.

