Totti smentisce ma quel dettaglio della mano non sfugge: era stato notato anche sulla mano di Ilary 

In questi giorni sono state lanciate diverse indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo gli ultimi gossip, i due starebbero attraversando una profonda crisi e sarebbero sul punto di lasciarsi.

Proprio quando sul web le voci su una delle coppie più belle dello showbiz italiano si stavano facendo insistenti, è spuntato un video di Francesco Totti che pensato di dare un chiarimento pubblico sulla vicenda che lo interessa così da vicino.

Totti-Blasi: il video di Francesco

Nel video ripreso da numerosi profili, Francesco Totti spiega che si tratta solo di fake news che purtroppo hanno interessato la sua famiglia. Poco dopo è spuntata anche una foto insieme a Ilary sul profilo di un ristorante della capitale e anche la Blasi ha condiviso su Instagram pochi secondi di quella che sembra una tranquilla cena in famiglia.

La smentita è convincente quanto le 4 clip diverse poi tagliate e montate per esprimere un concetto di 16 parole. #totti pic.twitter.com/VaBKXxk7z6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 22, 2022

Ai più attenti però non è sfuggito un piccolo particolare: Francesco non indosserebbe la fede del matrimonio e non la indosserebbe nemmeno Ilary Blasi, che nelle sue stories ha pubblicato un video selfie dove fa la linguaccia in camera, quasi a voler allontanare tutte le voci di questi giorni.

Niente fedi al dito quindi per la coppia. È solo un caso oppure è un vero e proprio indizio che tra i due le cose non vanno come invece vorrebbero far credere? Il mistero rimane.

