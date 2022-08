Totti, la scelta di Noemi Bocchi: cosa rivela un ex concorrente del GfVip

Noemi Bocchi ha scelto di mantenere il profilo privato, intanto un ex gieffino svela qualcosa di più su di lei

Il gossip dell’estate 2022 non si ferma e non va in vacanza: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere, soprattutto per l’ingresso di una terza figura, ormai ben conosciuta: quella di Noemi Bocchi.

I riflettori infatti si sono accesi anche su Noemi, che però ha scelto di mantenere il suo profilo privato su

Instagram, quasi a voler sottolineare la sua voglia di non apparire affatto, per quanto chiaramente possibile, data la situazione.

Noemi Bocchi e l’amicizia con un ex gieffino

A parlare di lei oggi compare anche un ex concorrente del GF Vip, Tommaso Eletti, che ha svelato al settimanale Di Più TV di conoscere bene Noemi, di averla frequentata come amica in passato e poi di averci addirittura provato, ma di aver ricevuto sostanzialmente un due di picche, che li ha definitamente allontanati.

I due si sarebbero incontrati e conosciuti grazie a un’amica in comune: “Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con le ma non mi ha mai dato corda […] Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita” ha spiegato Tommaso. “È una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master” ha aggiunto l’ex gieffino.

Foto: Kikapress