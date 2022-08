Totti e Ilary, quelle foto insieme dopo giorni dalla separazione: cosa notano i fan su Instagram

Totti e Ilary Blasi non hanno eliminato tutte le foto in cui sono insieme, che continuano a raccogliere commenti anche dopo la separazione

Nonostante la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi in molti hanno notato che sia l’ex calciatore che la moglie non hanno rimosso dai social le fotografie che li ritraggono insieme. Anzi, al contrario, quelle immagini sono ancora là e raccolgono ancora moltissimi like e commenti…

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme dopo la separazione: quelle foto sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nonostante le diverse settimane passate dall’annuncio di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ormai ex coppia non ha mai eliminato né archiviato le fotografie che, sui social, li ritraggono insieme.

L’ultima, in quest’ordine, risale al 29 settembre 2021, quando Francesco e Ilary andarono a Disneyland con la famiglia, in quella che pare essere l’ultima foto insieme, nella quale compare anche la figlia minore Isabel.

Sul profilo dell’eterno capitano della Roma compare invece una foto datata 19 giugno 2021, nella quale celebra i suoi 16 anni insieme ad Ilary.

Tutti quei commenti sotto le foto dell”ormai ex coppia

Quelle foto stanno continuando a raccogliere like e commenti di tantissimi fan che, in un senso o nell’altro, continuano a celebrare una coppia che sembrava il simbolo stesso dell’amore eterno.

“Te ne pentirai … ne sono certa … come tutti…”, scrive ad esempio una fan sul profilo di Francesco. E poi “Forse sarò una inguaribile romantica ma vi auguro di superare questo momento anche se non sarà facile per i vostri figli… ma soprattutto per voi due siete una bellissima coppia e soprattutto una bellissima famiglia“.

E c’è anche chi fa dell’ironia sotto la foto in qui Francesco Totti celebra i suoi 16 anni insieme ad Ilary Blasi, scrivendo: “16 con Ilary e 2 co Noemi!”

Ma anche sul profilo di Ilary ce ne sono tanti. Tra un “Ilary, perdona Totti” e un “Che bella famiglia che eravate…”, il tono è sempre quello della nostalgia!

