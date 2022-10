Totti e Ilary, incontro in Tribunale dopo la separazione: il momento che in tanti aspettavano

Oggi, 14 ottobre, è previsto un incontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non si parlerà però di separazione. Ecco perché

Nessun accordo pacifico tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che dovranno quindi proseguire le pratiche della separazione in tribunale. La prima udienza è prevista per il 14 ottobre ma, a dirla tutta, il loro divorzio non c’entra niente. Per quale motivo quindi saranno chiamati davanti al giudice? Cosa dovranno mai fare in tribunale?

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale il 14 ottobre: non è per la separazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti gli esperti dell’ex royal couple nostrana sanno che oggi, venerdì 14 ottobre, Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno essere in tribunale. Non sarà però la loro separazione il centro della discussione e del processo. Ma dovranno rispondere di una questione molto più grave: le accuse che i due si sono reciprocamente lanciati in queste settimane.

Da un lato, infatti, Francesco Totti ha accusato l’ex moglie di avergli, con la complicità del padre, sottratto da una cassaforte una collezione di orologi Rolex.

Dall’altro, Ilary Blasi ha accusato l’eterno capitano della Roma di avere – per ripicca dopo la faccenda degli orologi – fatto sparire dalla sua cabina armadio una serie di borse e scarpe firmate (alcune dal valore di oltre 4mila euro).

Cosa deciderà il tribunale?

A decidere di finire in tribunale è stata proprio Ilary Blasi, che mira a riottenere da Francesco Totti tutto ciò che le sarebbe stato sottratto.

Come andrà a finire questa nuova guerra giudiziaria tra quella che sembrava la coppia regina di Roma? Non lo sappiamo. Ma se la causa ora al centro è quella per furto, dovremo attendere febbraio 2023 per quella di separazione. Ormai ci sono tutti i tratti di una fiction! Peccato però che sia tutto vero…

Photo Credits: Kikapress