Domenica in, Totti ‘non giura sui figli’: cosa dichiara il suo amico Nuccetelli dopo la ‘bomba’ di D’Agostino

"Francesco Totti non giura sui figli neanche per scherzo": Alex Nuccetelli risponde a Roberto D'Agostino nel salotto di Domenica In

Ospiti di Mara Venier a Domenica In, Roberto D’Agostino e Alex Nuccetelli hanno parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, facendo riferimento in particolare alla prima smentita di una crisi, arrivata la scorsa primavera a Verissimo e rispetto alla quale si era parlato anche di un giuramento dell’eterno capitano della Roma sui suoi figli. Ma cosa sarà successo nel dettaglio nel salotto domenicale di Rai Uno?

Roberto D’Agostino racconta della sua bomba su Totti e Ilary Blasi

Andiamo con ordine. Roberto D’Agostino ha parlato di quando, a marzo, Ilary Blasi stemperò i toni sulla allora presunta crisi del suo matrimonio con Francesco Totti, rivelando: “Ciascuno di loro, in questo momento di crisi matrimoniale, ha smentito. Ilary ha fatto la smentita perché lui aveva giurato sui figli…”

Ma lo stesso direttore di Dagospia ha precisato: “Erano in crisi da circa cinque anni. È stato uno degli scoop più piccoli di quelli che ho fatto, pensate a Pamela Prati. I problemi sono cominciati con il ritiro di Francesco Totti dal calcio. Tutto è partito da lì. Ilary Blasi a un certo punto diventa una conduttrice, non è più modella o letterina. Mentre lei sale, lui scende. Della loro crisi lo sapevano tutti, ma Totti è l’ottavo re di Roma e nessuno pubblicava la notizia. Ma bastava guardare i loro social per capire. Io dopo che ne ho parlato, mi è arrivato di tutto”.

Alex Nuccetelli al direttore di Dagospia: “Francesco Totti non giura sui suoi figli”

Poco dopo la bomba lanciata dal direttore del noto portale di gossip, Mara Venier ha ospitato anche Alex Nuccetelli e altri opinionisti. Di fronte ai commenti diversi comparsi in studio, il PR di Francesco Totti ha fatto delle dichiarazioni volte a prendere le difese dell’eterno numero 10 romanista.

“Secondo me si sta un po’ decentrando molto della coppia – ha dichiarato – Si sono fatti discorsi giustissimi ma stereotipati. Poco secondo me sulla coppia nel dettaglio. Io li ho conosciuti molto bene entrambi. Negli anni sono rimasto un po’ più amico di Francesco, non so perché. Tra i due è stato quello più riconoscente per avergli presentato la compagna di vita che Francesco ha rispettato in tutti i modi possibili. D’Agostino ha fatto un discorso giusto al di là di una cosa che mi permetto di correggere: Francesco non giura sui figli neanche per scherzo. E questa è l’unica cosa un po’ grave che non mi è piaciuta della sua intervista. Poi lui è stato essenziale… ma Totti non giura sui figli. Ci scommetto io la mia vita“.

