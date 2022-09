Totti, cosa dichiara l’amico sui tre figli: cosa dovrebbe fare Ilary per il loro bene

Alex Nuccetelli, a I Fatti Vostri, fa riferimento alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi parlando anche del "bene dei figli"

In questi giorni, si sta parlando tantissimo dei figli di Francesco Totti e Ilary Blasi e del modo in cui stanno vivendo la separazione tra i loro genitori, anche per via delle dichiarazioni al vetriolo che, dopo un periodo di calma apparente, stanno arrivando sia da una parte che dall’altra. Della cosa ha parlato anche l’amico di Totti, Alex Nuccetelli, ospite in tv a I Fatti Vostri. Ma cosa avrà mai affermato per far scatenare le polemiche?

Alex Nuccetelli in tv e la questione dei figli di Francesco Totti e Ilary Blasi

Andiamo con ordine. Ospitato a I Fatti Vostri nella puntata di lunedì 12 settembre, Alex Nuccetelli ha avuto modo di parlare anche della questione dei tre figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel.

Sulla questione, Salvo Sottile gli ha fatto una domanda prima di concludere: “Ilary, rispondendo a Totti, ha detto: ‘conosco cose che possono rovinare 50 famiglie’. A cosa si poteva riferire secondo te?”

La risposta di Nuccetelli è stata breve e caustica: “Penso che se parli del bene dei figli, penso che devi fare un esame di coscienza e andare un po’ più piano, in tutti i casi“.

Alex Nuccetelli risponde al messaggio: “Sono altri i bambini che soffrono”

Poi, Alex Nuccetelli ha pubblicato uno screen di un direct ricevuto su Instagram e della sua relativa risposta. Una persona gli ha scritto: “Il programma ha un titolo. Fatevi i fatti vostri senza interferire nella vita altrui. State giocando con la stabilità di tre bambini/ragazzi“.

La risposta di Nuccetelli al direct è stata: “E allora perché non te li fai? Sono altri i bambini che soffrono ma non ve ne frega un ca..o. Te saluto“.

