Totti, il famoso regista sgancia una bomba sull’avvocato preso da Totti per la separazione da Ilary Blasi: cosa svela

I riflettori continuano a rimanere accesi sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi: il noto regista italiano ha deciso di commentare

Con l’arrivo di settembre, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi entra nel vivo della parte legale che in aula sancirà la fine definitiva del loro matrimonio.

LEGGI ANCHE : — Totti, la battuta ironica di Paolo Bonolis sulla questione degli orologi: cosa scrive la moglie Sonia Bruganelli

Dal web si apprende che l’ex calciatore ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’avvocata – e scrittrice – Annamaria Bernardini De Pace.

Tra i tanti commenti alla vicenda e all’intervista che quasi a sorpresa Francesco Totti ha rilasciato, aggiungendo dettagli inaspettati sulla separazione da Ilary Blasi, è spuntato anche quello del regista Gabriele Muccino, che ha scritto su Twitter: “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali e totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”

Inaspettatamente, sotto al tweet del regista è comparsa anche la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato ricordando anche la sua esperienza di separazione: “Io ricordo bene un’avvocata che tentava di convincermi ad inventare episodi. La lasciai nauseata”.