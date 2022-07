Totti, tutti l’aspettavano a quell’evento: a chi ha dato buca dopo la separazione con Ilary Blasi 

Francesco Totti, dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi, avrebbe preferito mancare a un appuntamento confermato da tempo

Non si placa il gossip attorno a Ilary Blasi e Francesco Totti, scatenato dall’annuncio ufficiale della loro separazione dopo 17 anni di matrimonio.

LEGGI ANCHE : — Ilary Blasi torna in Italia, la foto dopo la vacanza: colpisce quel dettaglio. Cosa notano i suoi fan

Così tra scoop sulla nuova fiamma di Totti e sulle ipotetiche reazioni di Ilary, l’estate 2022 è stata quasi monopolizzata dalle faccende della ormai ex coppia e di quello che resterà del loro legame, reso comunque senza tempo dalla presenza dei tre figli.

Francesco Totti dà buca a un appuntamento per evitare il gossip?

Il settimanale Chi ha svelato un ulteriore retroscena sull’ex calciatore, che avrebbe mancato un appuntamento nel quale la sua presenza era data ormai per certa già da tempo.

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi. Bobo Vieri, Christian Brocchi, Alessandro Matri. Per il troppo clamore mediatico e per evitare i paparazzi ha preferito dare buca” si legge sul settimanale.

Nel frattempo Ilary è tornata in Italia dopo il viaggio con i figli in Tanzania, e il gossip sulla coppia continua.

Foto: Kikapress