Totti e Ilary immortalati fuori dal ristorante con amici ma senza mascherine e senza rispettare la distanza interpersonale: piovono critiche

Dopo tante settimane di lockdown e quarantena, finalmente si può tornare alle vecchie abitudini, come andare a pranzo fuori con gli amici. L’importante è osservare le disposizioni in materia di contenimento del covd-19, come mantenere le distante e indossare la mascherine. Regole che però sembrano aver dimenticato Francesco Totti e Ilary Blasi, bersagliati dalle critiche sui social.

Totti e Ilary dimenticano le norme anti contagio, ed è polemica

Tutto è nato da alcuni scatti postati su Instagram dal fan club della conduttrice romana e da Vincent Candela. Le due foto ritraggono, da due angolazioni diverse, l’ex calciatore francese in compagnia di un gruppo di persone nel giardino di un noto ristorante.

LEGGI ANCHE: — Gaffe Francesco Totti, la stories con Ilary Blasi in auto con i figli: nessuno nota quel dettaglio molto pericoloso

“Giornata tra amici” scrive lo sportivo, mentre tutti nelle immagini sorridono davanti all’obiettivo.

Tra i protagonisti delle foto, anche Francesco Totti e Ilary Blasi che, come tutti gli altri presenti, non indossano protezioni, come invece avevano fatto in occasione della passeggiata nel centro storico di Roma. Non solo: stanno tutti stretti gli uni con gli altri.

I commenti degli utenti

Un ritratto felice che segna il ritorno alla normalità, ma che ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti. In tanti, infatti, pur felici di rivedere i loro beniamini all’aria aperta hanno avanzato critiche a Totti e Ilary.

“Bravissimi, un po’ più attaccati no?” chiede con evidente sarcasmo qualcuno. “Bravi, che bell’esempio che siete senza mascherina e tutti insieme. La legge è uguale per tutti” annota un altro utente piuttosto indignato.

“Bella foto…ma sembrerebbe un assembramento e tutti senza mascherina” scrive ancora un fan.

Ma c’è anche chi li difende, illustrando una sua personale teoria: “Ma sono tutti amici, stanno bene e il virus ormai non c’ è più. O secondo voi dobbiamo portare all’ infinito questa ca**o di mascherina che fa male?”